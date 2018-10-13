طنّ من "الماحيا" يورّط شخصا ضواحي خريبكة

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر من الدرك الملكي تابعة لسرية خريبكة، من توقيف شخص على خلفية الاشتباه في تورّطه في حيازة وترويج مسكر ماء الحياة، وحجز كمية من المشروب وُصفت بـ"المهمة".

وعن تفاصيل العملية، أوضحت مصادر الجريدة أن مصالح الدرك الملكي توصلت بإخبارية تفيد بانطلاق سيارة لنقل البضائع من منطقة محاذية لواد كرو، ضواحي وادي زم، وعلى متنها كمية من "الماحيا" المعدة للاستهلاك.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر من الدرك الملكي نصبت كمينا على مستوى جماعة أولاد فنان، ما أسفر عن توقيف المعني بالأمر، وحجز حوالي طنّ من مشروب "الماحيا"، كان الموقوف يعتزم إيصاله إلى مدينة سطات.

وجرى وضع الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية، لفائدة البحث الذي تُجريه مصالح الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع فتح تحقيق مع المعني بالأمر قصد تحديد مكان المعمل الذي أعد فيه المشروب، ومعرفة هويات باقي الشركاء في العلمية.