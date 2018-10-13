جريمة قتل بسكين تستنفر مصالح درك البروج

إبراهيم الحافظون من سطات

تمكّنت عناصر من الدرك الملكي بالمركز الترابي بالبروج، من توقيف مشتبه في ارتكابه جريمة قتل في حق غريم له بالمدينة ذاتها، ناحية سطات، مع حجز سكينين، إحداهما ملطّخة بالدماء، استعملت في ارتكاب الجريمة.

وحسب مصادر هسبريس فإن خلافا وقع بين شخصين من ذوي السوابق القضائية، ينحدران من منطقة بني مسكين، تطوّر إلى نزاع استل خلاله أحدهما سكينا كانت بحوزته، فوجه طعنة خطيرة لغريمه على مستوى البطن.

وانتقلت عناصر الدرك الملكي بالبروج، رفقة ممثل عن السلطات المحلية، إلى مكان الحادث، حيث أشرفت على نقل المصاب نحو قسم المستعجلات بمدينة سطات، فقرّر الطبيب المداوم إحالته على العناية المركّزة، نظرا لخطورة الطعنة، إلاّ أنه فارق الحياة مساء أمس الجمعة.

وأضافت المصادر ذاتها أن النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بسطات أمرت بتوجيه جثة الهالك إلى قسم الأموات، حيث خضعت للتشريح لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، مع تحرير تقرير في الموضوع لفائدة البحث القضائي التمهيدي المفتوح مع المشتبه فيه، في انتظار عرضه على الوكيل العام للملك للنظر في المنسوب إليه.