شبهة التحرّش تدفع أمّا إلى طعن شاب بسطات

إبراهيم الحافظون من سطات

وضعت عناصر الأمن بسطات، الجمعة، امرأة متزوجة تقطن بحي ميمونة رهن الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، إثر طعنها شابا عشرينيا في البطن، بعد أن اشتبهت بتحرشه بابنتها القاصر التي لا يتعدّى عمرها العشر سنوات. ووفق مصادر هسبريس، فإن الشاب، وهو من جيران المشتبه بها، كان في حالة غير طبيعية، فطلبت منه الكف عن التحرّش بابنتها، وهو الأمر الذي لم يتقبله، فقام بإفراغ حاوية القمامة أمام منزلها، وهو ما جعلها تفقد أعصابها وتجلب سكينا وتوجّه إليه طعنة في بطنه.

وإثر علمها بالخبر، انتقلت دورية أمنية إلى مكان الحادث، وقامت باستدعاء سيارة إسعاف ونقل الشاب المصاب إلى المستشفى. وقد أحيل مباشرة على قسم الإنعاش، حيث لا يزال يتلقى العلاجات الضرورية.

فيما فتحت عناصر الضابطة القضائية بحثا تمهيديا مع المشتبه بها لكشف ملابسات الحادث، في انتظار عرضها على النيابة العامة المختصّة بسطات، للنظر في صكّ الاتهام الموجّه إليها.