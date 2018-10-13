مخدر الشيرا يجرّ مسيّر مقهى إلى القضاء بخريبكة

هسبريس من خريبكة

أوقفت مصالح الدرك الملكي التابعة لسرية خريبكة، مسيّر مقهى بالجماعة القروية المفاسيس على خلفية الاشتباه في تورطه في الاتجار بالمخدرات.

وأفادت مصادر الجريدة أن شكوكا كانت تحوم حول مقهى يقع بين مدينتي خريبكة والفقيه بن صالح، قبل أن يتم ذكر اسم مسيّر المقهى على لسان أحد الموقوفين على خلفية استهلاك المخدرات، مما دفع مصالح الدرك الملكي إلى التحرك للتأكد من صحة المعطيات المتوصل إليها.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي نصبت كمينا وُصف بالمحكم، وعملت على إيقاف مسيّر المقهى، الذي يعمل في الوقت ذاته بالمجمع الشريف للفوسفاط. كما قامت بضبط كيلوغرامين من مخدر الشيرا.

وقد تم وضع المشتبه به رهن الحراسة النظرية لفائدة البحث، الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة، من أجل تقديمه أمام النيابة العامة على خلفية التهم المنسوبة إليه.