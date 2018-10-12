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كُتّاب وآراء
تسمم جماعي بوزان إثر تناول وجبة "صيكوك"
تعرض 5 أشخاص، مساء اليوم الجمعة، لتسمم جماعي اضطروا معه إلى الذهاب إلى قسم المستعجلات بمدينة وزان، بعد إحساسهم بألم حاد في جهازهم الهضمي، إثر تناولهم وجبة "صيكوك" لدى أحد الباعة وسط المدينة.
وتأتي هذه الواقعة عقب تسجيل حالات أخرى تتعلق بتسمم 12 شخصا آخر، أمس الخميس، بسبب الوجبة نفسها لترتفع الحصيلة إلى 17 شخصا.
وحسب مصادر هسبريس، فإن عددا من الأشخاص ينحدرون من جماعة بني كلة توافدوا على مراحل متفرقة، منذ يوم أمس، على المركز الاستشفائي الإقليمي بوزان، حيث تلقوا العلاجات الضرورية، تفاديا لمضاعفات التسمّم الغذائي الذي تعرضوا له بسبب وجبة "صيكوك". وقد غادروا المؤسسة الاستشفائية بعد استقرار حالتهم الصحية.
ومن المنتظر أن تفتح عناصر الضابطة القضائية بوزان بحثا في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، والاستماع إلى البائع، في انتظار نتائج التحاليل المخبرية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
النصيحة..
لا تتناولو صيكوك لم تحضروه بأيديكوم..وبعد الاكل لا تحتفظوا بما تبقى في الثلاجة او غير الثلاجة..من الافضل ان تتخلصوا منه بنثره للطيور فوق السطح...
حذار من اللبن غير معرف مصدره و لا كيفية تحضيره...هناك فلاحون يطعمون الابقار علغا فاسدا وحتى رعيها في المزابل اكرمكم الله..حضروا الصيكوك باللبن المعبأ من طرف مختلف الشركات فهو اكثر امانا و مراقب صحيا...
والسلام.