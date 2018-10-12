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الرئيسية | حوادث | تسمم جماعي بوزان إثر تناول وجبة "صيكوك"

تسمم جماعي بوزان إثر تناول وجبة "صيكوك"

تسمم جماعي بوزان إثر تناول وجبة "صيكوك"
هسبريس من وزان
الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 23:19

تعرض 5 أشخاص، مساء اليوم الجمعة، لتسمم جماعي اضطروا معه إلى الذهاب إلى قسم المستعجلات بمدينة وزان، بعد إحساسهم بألم حاد في جهازهم الهضمي، إثر تناولهم وجبة "صيكوك" لدى أحد الباعة وسط المدينة.

وتأتي هذه الواقعة عقب تسجيل حالات أخرى تتعلق بتسمم 12 شخصا آخر، أمس الخميس، بسبب الوجبة نفسها لترتفع الحصيلة إلى 17 شخصا.

وحسب مصادر هسبريس، فإن عددا من الأشخاص ينحدرون من جماعة بني كلة توافدوا على مراحل متفرقة، منذ يوم أمس، على المركز الاستشفائي الإقليمي بوزان، حيث تلقوا العلاجات الضرورية، تفاديا لمضاعفات التسمّم الغذائي الذي تعرضوا له بسبب وجبة "صيكوك". وقد غادروا المؤسسة الاستشفائية بعد استقرار حالتهم الصحية.

ومن المنتظر أن تفتح عناصر الضابطة القضائية بوزان بحثا في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، والاستماع إلى البائع، في انتظار نتائج التحاليل المخبرية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - زكرياء المغربي الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 23:26
صيكوك وجبة لذيذة لدي لكن مع إحترام المعايير وعدم الإكثار منه
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2 - غريب الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 23:34
والله حرام في سنة 2018 ان نشاهد بائعين لحلوى غير مغطاة يجوبون بها الشوارع مع انتشار الثلوت والغازات الخ والناس تشتريها و تأكلها دون اي تردد. ان شخصيا اطلب من زوجتي ترك كمية من الكسكس لمزجه مع اللبن عندما ارغب بدلك وهي اكلة سهلة التحضير ولاتحتاج لشرائها بالشوارع.
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3 - هشام الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 23:35
هده أضرار الوجبة السريعة ...الله يشافى جميع المرضى
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4 - ماجد واويزغت الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 23:42
الماكلة ديال برا كلها ميكروب لحقاش ماكايناش النظافة
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2
5 - mosi. الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 23:52
اللبن الحامض والذي غالبا مايكون مليء بالباكتيريا اذا اضيف الى حبوب الشعير المخمرة و ويحدث تخمر حبوب الشعير المعروفة بالبلبولة عندما يتم الاحتفاظ بهذه الحبوب بعد تفويرها لوقت طويل مما ينشط البكتيربا الخميرية و إذا تم الاحتفاظ بها في مكان مع مواد فاسدة اخرى فلا يمكن مطلقا ان تكون النتيجة الا قنباة بكتيرية مؤلمة جدا..حيث ينتفخ البطن و الامعاء و تصبح البكتيربا المعوية نشطة جدا و تغرز انزيمات تسبب تقلصات سريعة و تشنجات في جدار المعدة اولا ثم الامعاء لاحقا...غالبا ما تنتهي الالام بموجة تسونامي من الاسهال الحاد و احيانا بعض التقيؤ...ولكن عامة الامر ليس خطير الا غي حالات الحساسية المفرطة للجهاز الهضمي او اعصاب ااجهاز الهضمي...
النصيحة..
لا تتناولو صيكوك لم تحضروه بأيديكوم..وبعد الاكل لا تحتفظوا بما تبقى في الثلاجة او غير الثلاجة..من الافضل ان تتخلصوا منه بنثره للطيور فوق السطح...
حذار من اللبن غير معرف مصدره و لا كيفية تحضيره...هناك فلاحون يطعمون الابقار علغا فاسدا وحتى رعيها في المزابل اكرمكم الله..حضروا الصيكوك باللبن المعبأ من طرف مختلف الشركات فهو اكثر امانا و مراقب صحيا...
والسلام.
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