توقيف عصابة لسرقة المواشي تنشط في 5 أقاليم

محمد آيت حساين

تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بأسول، التابعة للقيادة الإقليمية بتنغير، من إيقاف عصابة تتكون من ستة أفراد، وهي مختصة في سرقة المواشي، وتنشط بأقاليم: تنغير، ميدلت، تارودانت، بويكرى وبني ملال.

ووفق مصدر مطلع لهسبريس، فقد جاء اعتقال المشتبه بهم بعد التحريات والأبحاث التي باشرتها المصالح الأمنية، إثر توصلها بشكاية من أحد "الكسابة" بمنطقة أسول بخصوص تعرضه لسرقة حوالي 20 رأسا من ماشيته.

واستنادا إلى المصدر ذاته، فقد قادت التحريات، التي قامت بها مصالح الدرك، بتنسيق مع القيادة الإقليمية، إلى وضع اليد على تلك العصابة، التي تبين بعد التحقيق معها أنها قامت بعدة سرقات في الأقاليم المذكورة، ويتم نقل المسروقات بواسطة "بيكوب"، وبيعها في الأسواق الأسبوعية .

هذا، وتم تقديم تلك العصابة، صباح اليوم الجمعة، أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بورزازات، من أجل المنسوب إليهم، ووضعهم في السجن المحلي، في انتظار انطلاق أولى جلسات محاكمتهم.

يذكر أن عصابات سرقة المواشي المعروفة بـ"الفراقشية"، أصبحت تؤرق بال ساكنة عدد من الأقاليم بالجنوب الشرقي، خصوصا ساكنة إقليم بولمان، مما دفع بعدد من "الكسابة" والفلاحين إلى دق ناقوس الخطر، ومطالبة الجهات المسؤولة بحمايتهم ووضع حد لهذه السرقات.