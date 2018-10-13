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الرئيسية | حوادث | مصرع تقني بالمعهد الوطني للبريد والمواصلات

مصرع تقني بالمعهد الوطني للبريد والمواصلات

مصرع تقني بالمعهد الوطني للبريد والمواصلات
هسبريس من الرباط
السبت 13 أكتوبر 2018 - 07:18

لقي تقنيّ مصرعه، مساء أمس، داخل المعهد الوطني للبريد والمواصلات بالرباط، إثر تعرضه لصعقة كهربائية أردتْه قتيلا على الفور.

ووفق الإفادات التي حصلت عليها هسبريس، فإن التقني الذي لقي حتفه، وهو يعمل لحساب شركة للنظافة، كان يقوم بعملية تنظيف أحد الممرات، قبل أن يصعقه التيار الكهربائي.

وانتقلت إلى مكان الحادث عناصر الشرطة، التي باشرت تحريات في الحادثة، فيما نُقلت جثة الضحية إلى مستودع الأموات.

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