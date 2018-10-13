إطلاق رصاصتين لتوقيف متسلّح بسيفين في سطات

إبراهيم الحافظون من سطات

اضطرّ عنصر من أمن سطات،اليوم السبت، إلى استعمال سلاحه الوظيفي لتوقيف أحد الجانحين، حيث أطلق رصاصتين أصابتا المعني بالأمر على مستوى الفخذين لشلّ حركته، بعدما كان يشكّل خطرا على المواطنين وحاول الاعتداء على أحد رجال الشرطة بالسلاح الأبيض.

ووفق معلومات حصلت عليها هسبريس من مصادر مطلعة فإن الجانح، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة في قضايا مختلفة، كان على خلاف مع شخصين في جلسة خمرية، بالحي الشعبي سيدي عبد الكريم المعروف بـ"دالاس". وبعد إشعارهم، التحق رجال الأمن بالمكان على الفور من أجل التدخل لحماية أمن السكان، إلا أن المشتبه فيه واجه الشرطة بسيفين.

وزادت المصادر ذاتها أن عناصر الضابطة القضائية عملت على نقل الجانح إلى قسم المستعجلات، لتلقي العلاجات، حيث ما يزال تحت المراقبة الطبية والحراسة الأمنية، في حين وضعت رفيقيه رهن الحراسة النظرية، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.