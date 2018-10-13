تفكيك شبكة للهجرة غير النظامية في إقليم الناظور

هسبريس من الرباط

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم السبت، تمكّن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في إطار عملية مشتركة تم تنفيذها مع عناصر الأمن الوطني بمدينة الناظور، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني "ديستي"، من توقيف خمسة مواطنين من جنسية مغربية، وشخص سادس يحمل جنسية سنغالية، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال تنظيم الهجرة غير النظامية

بلاغ للمديرية، توصلت به هسبريس، قال إن "التحريات الميدانية وعمليات التفتيش المنجزة، في إطار هذه القضية، أسفرت عن ضبط 19 مرشحا للهجرة غير المشروعة ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم سبع نساء، وحجز خمسة زوارق موصولة بمحركات ذات قوة دفع كبيرة،وصدريات للسباحة، و104 جواز سفر في اسم أشخاص من جنسيات مختلفة، وأجهزة إلكترونية للاتصال وأخرى لتحديد المواقع، وإيصالات لتحويل الأموال، وثلاثة سيارات، علاوة على مبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية".

"إجراءات البحث أوضحت أن أفراد هذه الشبكة كانوا يعتمدون أسلوبا إجراميا يتمثل في استقطاب الراغبين في الهجرة من دول جنوب الصحراء، ونقلهم على متن قوارب للترفيه إلى خارج المياه الإقليمية، وهناك يتم التخلي عنهم على متن قوارب تقليدية ومطاطية بعد إشعار السلطات الاسبانية بأن هؤلاء المرشحين في وضعية استغاثة ويحتاجون لمساعدة عاجلة"، وفق المصدر نفسه.

تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن امتدادات وارتباطات هذه الشبكة الإجرامية، تورد DGSN قبل التشديد على أن تفكيك هذه الشبكة يندرج في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة عمليات تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.