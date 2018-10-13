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الرئيسية | حوادث | محاصرة عنصرين من الدرك في ضواحي وزان

محاصرة عنصرين من الدرك في ضواحي وزان

محاصرة عنصرين من الدرك في ضواحي وزان
هسبريس من وزان
السبت 13 أكتوبر 2018 - 15:05

عاش دوار ظهار منقاش الواقع ضمن النفوذ الترابي لجماعة بوقرة، بإقليم وزان، حالة من الاحتقان بعدما عمد شباب إلى محاصرة عنصرين من الدرك الملكي احتجاجا على ممارسات وصفوها بـ"غير القانونية والمستفزة".

وفي تفاصيل الواقعة، التي بثت أطوارها بتقنية المباشر على صفحات موقع للتواصل الاجتماعي، أظهر الفيديو تجمهرا لعدد من سكان المنطقة قاموا بمحاصرة عنصرين من الدرك الملكي بالزي الرسمي، كانا على متن سيارة خفيفة بأحد المسالك داخل القرية ليلا، وإهانتهما والتنكيل بهما.

وحسب مصادر هسبريس فإن أسباب الحادث تعود إلى "رفض ساكنة الدوار الابتزاز الذي تنهجه عناصر الدرك الملكي تجاه مزارعي نبتة الكيف؛ الشيء الذي دفع بشبان المنطقة إلى محاصرة واحتجاز عنصرين بالليل، والمطالبة بحضور عامل الإقليم والقائد الإقليمي للدرك الملكي لوضع حد لهذه الممارسات".

وعاشت المنطقة حالة استنفار غير مسبوقة؛ عجلت بحضور السلطات المحلية وعناصر من الدرك الملكي، ولم تخل من مناوشات ورشق بالحجارة قبل أن تتم السيطرة على الوضع بفضل الإمدادات التي توصل بها مركز الدرك الملكي بزومي من مختلف مراكز الدرك بالإقليم. ليتم في الأخير فض تجمع العشرات من ساكنة الدوار المعروف بزراعة الكيف، وفك الحصار عن الدركيين المحتجزين.

جدير بالذكر أن عناصر الدرك الملكي فتحت تحقيقا في الموضوع لمعرفة كل ملابساته ومجموع دوافعه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - وكواك الحق السبت 13 أكتوبر 2018 - 15:26
الله يرد بهذا ابلاد للخير
مابقات هيبة .. سيئ مؤسف جدا
الانفلات سبب الدمار
و لو ثبت تورط الدركيين وجب حبسهن على الفور
و لو ثبت هجوم الشبان على الدرك و إهانتهم وجب حبسهم و حرق محاصيل الكيف
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27
2 - عابر سبيل السبت 13 أكتوبر 2018 - 15:30
رجال الدرك الملكي باقليمي شفشاون و وزان أصبح يشكل خطرا على المواطن،، الدركيين اصبحو مروجي المخدرات امام اعين المواطنين و لا احد يستطيع توقيفهم،، رجال الدرك باقليم شفشاون و وزان فوق القانون و عامل اقليم شفشاون يحميهم لانه تصله حقه من كعكة المخدرات،، رجال الدرك عوض ان يحمو المواطن اصبحو بزنازة خصوصا بمراكز باب برد و باب تازة و الجبهة و دار دارة
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24
3 - مقطفة بالدجاج السبت 13 أكتوبر 2018 - 15:43
لا شيء يعلا عن القانون..الشمال امغربي تحت رحمة الكيف والحشيش والمضاهرات...ويقتتون بما اعطيتهم يد العاملة من جنوب المغرب...يجب الضرب من حديد
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