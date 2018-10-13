24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:02
|07:28
|13:19
|16:28
|19:00
|20:15
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- فرنسا تطلق مهرجانها السينمائي لتشجيع الفن السابع في المغرب
- رصيف الصحافة: لعبة "الحوت الأزرق" وراء انتحار طفل بالبيضاء
- نقابات مصفاة "سامير" تختار التصعيد وتنتقد "لامبالاة الحكومة"
- الملك يضع خارطة طريق لإنقاذ الأحزاب السياسية من "موت سريري"
- شبهة التحرّش تدفع أمّا إلى طعن شاب بسطات
نقابات مصفاة "سامير" تختار التصعيد وتنتقد "لامبالاة الحكومة" (5.00)
المرابط: "عجز الدولة" عن الإنصات للشعب يدمر مستقبل المغرب (5.00)
ذكرى اكتشاف كولومبُوس قارة أمريكا .. تاريخ أسود أم حدث أبيض (5.00)
- الملك يضع خارطة طريق لإنقاذ الأحزاب السياسية من "موت سريري" - (115)
- أربعون ناشطا ريفيا يطلبون اللجوء السياسي الجماعي إلى إسبانيا - (101)
- الملك: المغرب ليس بلدا للانتهازيين .. وفتح "الصحة" للأجانب ممكن - (101)
- الملك يأمر برفع دعم الأحزاب ويساوي المغاربة في الخدمة العسكرية - (98)
- دراسة: تناول الخمور يُنشط الحيوانات المنوية للرجال - (80)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
قتلى وجرحى في حادث خطير على "الأوطوروت"
لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب أربعة آخرون بجروح خطيرة، اليوم السبت، إثر تعرضهم لحادثة سير بالطريق السيار بين سطات ومراكش، في النقطة الكيلومترية 69 بالنفوذ الترابي لإقليم سطات، نتيجة اصطدام قويّ وقع بين ثلاث سيارات خفيفة.
ووفق معلومات حصلت عليها هسبريس من مكان الحادث، بدوار الشرفاء التابع إلى جماعة المزامزة في إقليم سطات، فإن سيارة كانت قادمة من اتجاه مراكش نحو البيضاء على متنها أشخاص عدة فقد سائقها السيطرة على المقود، لتنحرف إلى المنحى الآخر حيث اصطدمت بسيارتين كانتا قادمتين من البيضاء نحو مراكش.
وأضافت المصادر أن الحادث استنفر مصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية والسلطات المحلية، وجرى نقل الجرحى إلى مستشفى الحسن الثاني، من بينهم حالات خطيرة.
وأمرت النيابة العامة المختصة بنقل جثث الضحايا إلى قسم الأموات من أجل المعاينة لفائدة البحث القضائي المفتوح لتحديد المسئوليات في الحادثة وظروف ارتكابها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
منذ متى كان الفارق بين الاتجاههين: تراب و شجيرات ؟! هذا لا يقبله العقل و عواقبه وخيمة كما ترون...
لا بد من بنية تحتية مطابقة للمعايير الدولية حيث توضع فوارق اسمنتية أو حديدية، لا حبد في بلد لا زالت تباع فيه رخص السياقة.
اتقوا الله في أهل وطنكم و في خدمته فإنكم مسؤولون غداً أمام الله.
les Marocains ne respectent pas le code de la route
très ,très dangereux
mouhajir
كيت الي جات فيه ان لله و ان اليه راجعون
والله ينجيك من المشتاق الا داق !
هذا هو حال المغاربة الذين كان حلم ابائهم فقط امتلاك بغل جيد للتنقل عليه وأبنائهم اليوم يتنطعون بسيارت متطورة يتنطعون فيها الشوارع الطرق حينما لا يكونون على الفايسبوك او على الأنترنت...
فكيف سيتصرف صبي صغير إذا منحته بندقية مليئة بالذخيرة ؟
أكيد سيطلق منها النار لانه لا يعرف حسن استعمالها وكذالك أيضا المتهورين الذين يتملكون تلك السيارات ويحولونها الى اذوات للقتل في طرقات المغرب !