قتلى وجرحى في حادث خطير على "الأوطوروت"

إبراهيم الحافظون من سطات

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب أربعة آخرون بجروح خطيرة، اليوم السبت، إثر تعرضهم لحادثة سير بالطريق السيار بين سطات ومراكش، في النقطة الكيلومترية 69 بالنفوذ الترابي لإقليم سطات، نتيجة اصطدام قويّ وقع بين ثلاث سيارات خفيفة.

ووفق معلومات حصلت عليها هسبريس من مكان الحادث، بدوار الشرفاء التابع إلى جماعة المزامزة في إقليم سطات، فإن سيارة كانت قادمة من اتجاه مراكش نحو البيضاء على متنها أشخاص عدة فقد سائقها السيطرة على المقود، لتنحرف إلى المنحى الآخر حيث اصطدمت بسيارتين كانتا قادمتين من البيضاء نحو مراكش.

وأضافت المصادر أن الحادث استنفر مصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية والسلطات المحلية، وجرى نقل الجرحى إلى مستشفى الحسن الثاني، من بينهم حالات خطيرة.

وأمرت النيابة العامة المختصة بنقل جثث الضحايا إلى قسم الأموات من أجل المعاينة لفائدة البحث القضائي المفتوح لتحديد المسئوليات في الحادثة وظروف ارتكابها.