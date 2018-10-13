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الرئيسية | حوادث | قتلى وجرحى في حادث خطير على "الأوطوروت"

قتلى وجرحى في حادث خطير على "الأوطوروت"

قتلى وجرحى في حادث خطير على "الأوطوروت"
إبراهيم الحافظون من سطات
السبت 13 أكتوبر 2018 - 12:05

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب أربعة آخرون بجروح خطيرة، اليوم السبت، إثر تعرضهم لحادثة سير بالطريق السيار بين سطات ومراكش، في النقطة الكيلومترية 69 بالنفوذ الترابي لإقليم سطات، نتيجة اصطدام قويّ وقع بين ثلاث سيارات خفيفة.

ووفق معلومات حصلت عليها هسبريس من مكان الحادث، بدوار الشرفاء التابع إلى جماعة المزامزة في إقليم سطات، فإن سيارة كانت قادمة من اتجاه مراكش نحو البيضاء على متنها أشخاص عدة فقد سائقها السيطرة على المقود، لتنحرف إلى المنحى الآخر حيث اصطدمت بسيارتين كانتا قادمتين من البيضاء نحو مراكش.

وأضافت المصادر أن الحادث استنفر مصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية والسلطات المحلية، وجرى نقل الجرحى إلى مستشفى الحسن الثاني، من بينهم حالات خطيرة.

وأمرت النيابة العامة المختصة بنقل جثث الضحايا إلى قسم الأموات من أجل المعاينة لفائدة البحث القضائي المفتوح لتحديد المسئوليات في الحادثة وظروف ارتكابها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - Souhail السبت 13 أكتوبر 2018 - 12:19
إنا لله وإنا إليه راجعون الطريق السيار البيضاء مراكش خطير ، ناس تقود بسرعة جنونية دون احترام قانون السير ، و من يبالي في المغرب
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27
2 - Hassan Sima السبت 13 أكتوبر 2018 - 12:23
الله إرحم الموتى حقيقة لوطوروت بالمغرب أصبحت خطيرة نظرا لأغلبية الساءقين المتهـورين زيادة على اللزوم مما يفقدهـم السيطرة ويتسببون في إيذاء أنفسهـم وأبرياء گلما مررت منهـا إلا وأحاول الترگيز أگثر على الإتجاه المعاگس تحسبا لمثل ما وقع لگن الله يقدر ما يشاء حافظو على سلامتگم
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26
3 - H MEN السبت 13 أكتوبر 2018 - 12:28
في الصورة الاخيرة الطوموبيل ولات بلاستيك مفرشخ وهذا انذار للهروي لي تيولي "سبع" مورا volant وضبع ملي تتوقع الواقعة.مزيان يموت بنادم لي مكلخ لكن الابرياء اش دنبهم
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8
4 - استغراب السبت 13 أكتوبر 2018 - 12:29
90في المائة من حواث السير التي اراها في الصحف في النقطة السوداء سطات مراكش .. رحم الله الضحايا
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5
5 - الجلوي من تيزنيت السبت 13 أكتوبر 2018 - 12:29
أسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمدهم برحمته الواسعة ويرزق أهلهو وذويهم الصبر والسلوان و " إنا لله وإنا إليه راجعون ".
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4
6 - مصطفى السبت 13 أكتوبر 2018 - 12:30
رحم الله الموتى والشفاء العاجل للمصابين.ومزيدا من الحذر السرعة تقتل.....
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3
7 - Chouaib Mouhaabat السبت 13 أكتوبر 2018 - 12:37
.....إن لله وإنا إليه راجعون اللهم اجعل متواهم جنة الفردوس وأغفر لنا ولهم ما تقدم وما تاخر من ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.....
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3
8 - ikram rifia السبت 13 أكتوبر 2018 - 12:40
ان لله وان اليه راجعون ،اللهم اغفر لهم و اسكنهم فسيح جناتك
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3
9 - مواطنة السبت 13 أكتوبر 2018 - 12:41
ان لله وان اليه راجعون يارب ترحم الأموات وتصبر اهلهم يارب تخفظنا يارب من هذ الطرقات الي ولات كتخلع ياربي
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2
10 - مواطن . السبت 13 أكتوبر 2018 - 12:45
هذا المشكل خطير و يقع عدة مرات، لازم على السلطات و الطرق السيارة بالمغرب وضع حاجز السلامة بين الاتجاهين في الوسط للحد من انحراف السيارات الى الإتجاه المعاكس و تهديد حياة الآخرين . اللهم ارحم الضحايا و ارزق أهلهم الصبر و إنا لله وإنا إليه راجعون
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0
11 - محمد السبت 13 أكتوبر 2018 - 12:46
هذه مسؤولية وزارة التجهيز و البنيات التحتية التي تصادق على طرق سيارة لا توافق المعايير الدولية !
منذ متى كان الفارق بين الاتجاههين: تراب و شجيرات ؟! هذا لا يقبله العقل و عواقبه وخيمة كما ترون...
لا بد من بنية تحتية مطابقة للمعايير الدولية حيث توضع فوارق اسمنتية أو حديدية، لا حبد في بلد لا زالت تباع فيه رخص السياقة.
اتقوا الله في أهل وطنكم و في خدمته فإنكم مسؤولون غداً أمام الله.
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12 - mouhajir السبت 13 أكتوبر 2018 - 12:47
de plus en plus les routes au Maroc sont dangereuses

les Marocains ne respectent pas le code de la route


très ,très dangereux

mouhajir
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13 - هشام السبت 13 أكتوبر 2018 - 12:49
عندما أكون في الطريق السيار داءما اتساءل لماذا ليس هناك حاجز حديدي على طول الطريق السيار داءما نفس الحوادث الخطيرة و نفس السيناريو الله يرحمهم
كيت الي جات فيه ان لله و ان اليه راجعون
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14 - ح.ع. الله السبت 13 أكتوبر 2018 - 12:50
الله يرحم الابريائ الذين تسبب لهم المجرميون في هذا الحاذث
والله ينجيك من المشتاق الا داق !

هذا هو حال المغاربة الذين كان حلم ابائهم فقط امتلاك بغل جيد للتنقل عليه وأبنائهم اليوم يتنطعون بسيارت متطورة يتنطعون فيها الشوارع الطرق حينما لا يكونون على الفايسبوك او على الأنترنت...

فكيف سيتصرف صبي صغير إذا منحته بندقية مليئة بالذخيرة ؟
أكيد سيطلق منها النار لانه لا يعرف حسن استعمالها وكذالك أيضا المتهورين الذين يتملكون تلك السيارات ويحولونها الى اذوات للقتل في طرقات المغرب !
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15 - ماجد واويزغت السبت 13 أكتوبر 2018 - 12:50
أنا متفق مع صاحب التعليق رقم 1 souhali إن لله وإن إليه راجعون
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