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الرئيسية | حوادث | الشرطة تقبض على مروج حبوب هلوسة بمراكش

الشرطة تقبض على مروج حبوب هلوسة بمراكش

الشرطة تقبض على مروج حبوب هلوسة بمراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأحد 14 أكتوبر 2018 - 01:10

أوقفت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش شخصا يشتبه في تورطه ضمن الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وحجز 322 قرصا مهلوسا، بعدما أحالت عليها مصالح الدائرة الثانية عشرة موقوفا بغرض تعميق البحث في شأن حيازة قطعة صغيرة من مخدر الشيرا ادعى أنه اقتناها بغرض استهلاكها.

وبحسب مصادر أمنية فإن الخبرات التقنية والعلمية، المنجزة في هذه القضية من طرف الضابطة القضائية، ساعدت على توفير قرائن وأدلة تثبت تورط الموقوف في المشاركة في ترويج المخدرات، مضيفة أن مواجهته بهذه الحجج دفعه إلى الاعتراف بدوره كوسيط بين تاجر للمخدرات بمدينة مراكش والمزود الرئيسي الذي ينحدر من إحدى مدن الشمال.

وأضافت المصادر ذاتها أن مصالح الشرطة القضائية، بناء على المعطيات نفسها، وضعت كمينا محكما أفضى إلى ضبط تاجر للمؤثرات العقلية متلبسا بحيازة 22 قرصا مهلوسا من نوع "إكستازي"، كما حجزت 300 قرص إضافي، بعد عملية تفتيش قامت بها بمحل سكناه، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

جدير بالذكر أن المعنيين بالأمر وضعا، بأمر من النيابة العامة المختصة، رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معهما بغرض الوصول إلى متورطين آخرين محتملين في سياق القضية نفسها، ثم التقديم إلى العدالة.

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