24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:03
|07:28
|13:18
|16:27
|18:59
|20:13
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- نقابات مصفاة "سامير" تختار التصعيد وتنتقد "لامبالاة الحكومة"
- شبهة التحرّش تدفع أمّا إلى طعن شاب بسطات
- مخدر الشيرا يجرّ مسيّر مقهى إلى القضاء بخريبكة
- الأكاديمية الدبلوماسية تدرب شابات مغربيات على إعلاء الوطن دوليا
- أحمد أوهاشم .. فنان أمازيغي يصارع المرض
نقابات مصفاة "سامير" تختار التصعيد وتنتقد "لامبالاة الحكومة" (5.00)
- المنتخب الوطني المغربي يهزم جزر القمر بركلة جزاء في آخر اللحظات - (98)
- هذه دلالات اهتمام الملك محمد السادس بقانون التجنيد الإجباري - (73)
- العثماني: مشروع قانون المالية يخلق 40 ألف منصب شغل بالبلاد - (70)
- الجزائر تنتهك القانون الدولي بالتضييق على تجار مخيمات تندوف - (66)
- أرباب المصحات الخاصة يطالبون بتسهيلات للاستثمار مثل الأجانب - (49)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الشرطة تقبض على مروج حبوب هلوسة بمراكش
أوقفت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش شخصا يشتبه في تورطه ضمن الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وحجز 322 قرصا مهلوسا، بعدما أحالت عليها مصالح الدائرة الثانية عشرة موقوفا بغرض تعميق البحث في شأن حيازة قطعة صغيرة من مخدر الشيرا ادعى أنه اقتناها بغرض استهلاكها.
وبحسب مصادر أمنية فإن الخبرات التقنية والعلمية، المنجزة في هذه القضية من طرف الضابطة القضائية، ساعدت على توفير قرائن وأدلة تثبت تورط الموقوف في المشاركة في ترويج المخدرات، مضيفة أن مواجهته بهذه الحجج دفعه إلى الاعتراف بدوره كوسيط بين تاجر للمخدرات بمدينة مراكش والمزود الرئيسي الذي ينحدر من إحدى مدن الشمال.
وأضافت المصادر ذاتها أن مصالح الشرطة القضائية، بناء على المعطيات نفسها، وضعت كمينا محكما أفضى إلى ضبط تاجر للمؤثرات العقلية متلبسا بحيازة 22 قرصا مهلوسا من نوع "إكستازي"، كما حجزت 300 قرص إضافي، بعد عملية تفتيش قامت بها بمحل سكناه، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
جدير بالذكر أن المعنيين بالأمر وضعا، بأمر من النيابة العامة المختصة، رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معهما بغرض الوصول إلى متورطين آخرين محتملين في سياق القضية نفسها، ثم التقديم إلى العدالة.