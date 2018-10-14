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كُتّاب وآراء
تهريب الحسون يجر أشخاصا إلى الحراسة النظرية
ألقت عناصر الشرطة بمدينة وزان القبض على أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم بحيازة وتهريب أعداد مهمة من الطيور من فصيلة "الحسون".
وبحسب مصادر هسبريس فان الموقوفين، الذين كانوا على متن سيارة خفيفة، حاولوا إخفاء حوالي 100 من الطيور داخل أقفاص صغيرة غير صحية، وفي ظروف مزرية تشكل تهديدا لحياتها.
وتبعا للمصادر ذاتها، فإن هذه الفصيلة من الطيور محمية وممنوع صيدها أو محاولة تهجيرها خارج المغرب أو تحنيطها للزينة بمقتضيات قانون 05/29، الذي تسهر على تطبيقه المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، بهدف الحفاظ عليها من الانقراض.
وعمل مركز المحافظة وتنمية الموارد الغابوية بوزان، التابع للمديرية الإقليمية لمندوبية المياه والغابات ومحاربة التصحر، على إطلاق سراح هذه الطيور بعد اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن.
جدير بالذكر أنه جرى وضع المتهمين تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار البحث عن شركاء محتملين.