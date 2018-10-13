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كُتّاب وآراء
ارتطام بالأرض يصرع مستعمل طريق في سوس
لقي شاب، من مواليد سنة 1988، مصرعه بالطريق الإقليمية رقم 1011 الرابطة بين آيت باها والجماعة الترابية تنالت، على مستوى منطقة "إكر أمغار" التابعة للنفوذ الترابي لجماعة آيت وادريم، ضواحي اشتوكة آيت باها، اليوم السبت، متأثرا برضوض ونزيف حاد على مستوى رأسه بعد ارتطامه بقارعة الطريق.
ووفقا لإفادات شهود عيان، فقد كان الشاب على متن دراجته النارية يهم بسلك الطريق الإقليمية انطلاقا من مسلك فرعي، قبل أن يفقد السيطرة على الدراجة ويرتطم جسده بقارعة الطريق، ليصاب برضوض ونزيف حاد، ما عجل بوفاته في عين المكان.
وفور علمها بالواقعة، انتقلت السلطات المحلية بقيادة آيت واد ريم إلى مكان الحادثة، بالإضافة إلى عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لآيت باها، حيث تمّت معاينة جثة المفارق للحياة، قبل نقلها إلى مستودع الأموات، وفتح تحقيق، تحت إشراف النيابة العامة، من أجل تحديد ظروف وملابسات الحادثة.