حارس أمن خاص يؤجج احتجاجا بثانوية في أكادير

رشيد بيجيكن من أكادير

نظم العشرات من تلاميذ الثانوية الإعدادية جمال الدين الأفغاني بمنطقة تدارات بأنزا، شمال أكادير، وقفة احتجاج أمام مقر إدارة المؤسسة، قبل أن يجوبوا شوارع المدينة في مسيرة رفعوا خلالها شعارات ضد مدير الثانوية، على إثر خلاف بينه وبين حارس للأمن الخاص. وقد تدخلت السلطات التربوية والمحلية لإخماد فتيل الاحتجاج التلاميذي.

وقال المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، رحّال ناجي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن مصالح إدارته أوفدت، مباشرة بعد علمها باحتجاج التلاميذ داخل المؤسسة، لجنة إقليمية إلى مكان الاحتجاج، مضيفا أنه "تم احتواء احتجاجهم تربويا، بحضور السلطات المحلية".

وأوضح ناجي أن لجنة مختصة ستحل بالمؤسسة، يوم الاثنين المقبل، من أجل تعميق البحث في أسباب انتفاض التلميذات والتلاميذ، مضيفا أن نتائج التحقيق ستظهر فور انتهاء اللجنة المختصة من مهامها، "ولن نتساهل مع أي طرف ثبت تقصيره أو أخل بالضوابط التربوية والقانونية، والأمر نفسه مع من كشف وقوفه وراء التحريض على إشعال فتيل البلبلة في المؤسسة التعليمية وتوقيف الدراسة".

وأوضحت المديرية الإقليمية للتعليم، في بلاغ أصدرته، أن حارس الأمن من سكان الحي الذي توجد به المؤسسة، وأن بعض معارفه والمتعاطفين معه من التلاميذ والأولياء وغيرهم تدخلوا لمناصرته في مواجهة مدير المؤسسة، الذي كان قدم للمديرية تقريرا يتهمه فيه بالتقصير في أداء مهامه. وأضافت أن تدخل هذه الأطراف الخارجية أدى إلى أعمال شغب اضطرت معها السلطات العمومية إلى التدخل، مؤازرة بقوات الأمن الوطني والقوات المساعدة.

وقد تمكن "التدخل الاحترافي والحكيم لتلك الأطراف من احتواء المشكل، وعودة الأمور إلى نصابها"، يقول بلاغ المديرية، الذي أضاف أنه "فور ذلك، شكلت المديرية الإقليمية لجنتين، خصصت الأولى للبحث والتقصي في المشكل القائم بين مدير المؤسسة وحارس الأمن الخاص، والثانية للوقوف على أسباب وحيثيات الأحداث التي شهدتها المؤسسة، بتعاون وتنسيق مع السلطات المحلية والأمنية، وستتخذ الإجراءات اللازمة عند توصلها بتقارير اللجنتين".