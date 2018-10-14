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الرئيسية | حوادث | معني بـ300 مذكرة بحث وطنية يسقط في يد الدرك

معني بـ300 مذكرة بحث وطنية يسقط في يد الدرك

معني بـ300 مذكرة بحث وطنية يسقط في يد الدرك
إبراهيم الحافظون من سطات
الأحد 14 أكتوبر 2018 - 13:45

تمكّنت فرقة خاصة من الدرك الملكي في سطات من الإطاحة بمشتبه في متاجرته بالممنوعات شكّل موضوع ما يقارب 300 مذكّرة بحث وطنية، في قضايا مختلفة، ناحية البروج بإقليم سطات.

وأفادت مصادر هسبريس بأن الفرقة الدركية حبكت كمينا للمشتبه فيه، تمكنت من خلاله من توقيف المعني بالأمر على مستوى النفوذ الترابي للبروج، رغم مقاومته لعناصر الضابطة القضائية التي انتقلت من مدينة سطات بتنسيق مع المركز الترابي لبني مسكين الشرقية.

وحجزت عناصر الدرك الملكي سيارات عدّة كان يستعين بها المشتبه فيه ضمن ممارسة نشاطه المحظور، وجرى وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار عرضه على النيابة العامة المختصة للنظر في المنسوب إليه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - ستيتو حمو الأحد 14 أكتوبر 2018 - 14:07
بلد الغرائب 300 مذكرة بحث وطنية انها فضيحة ودليل على انهيار هيبة السلطة !!
يعني في بلد التسيب والفوضى والرشوة كان يستفيد من التواطء !
رغم ذلك لا احد سيحاسب على الاهمال والتفريط في القيام بالواجب المهني
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44
2 - Abdelhak الأحد 14 أكتوبر 2018 - 14:42
300 مذكرة بحث وطنية كأننا نعيش بدون مخزن .من هو هذا الشخص العفريت الذي لم يتم القبض عليه حتى وصل إلى هذا الرقم القياسي الذي يجب أن يسجل من أرقام غينيتس.
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7
3 - شبح..! ؟ الأحد 14 أكتوبر 2018 - 14:46
حتى لو كان من عينة و جنس الاشباح لافتضح امره و لألقي عليه القبض و لو من طرف المواطنين...
يجب البحث فالقضية طبعا سيكتشف متواطئون كثر وراء التستر عليه طوال هاته المدة الا ان كان من جنس الاشباح...
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4
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