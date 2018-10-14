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كُتّاب وآراء
معني بـ300 مذكرة بحث وطنية يسقط في يد الدرك
تمكّنت فرقة خاصة من الدرك الملكي في سطات من الإطاحة بمشتبه في متاجرته بالممنوعات شكّل موضوع ما يقارب 300 مذكّرة بحث وطنية، في قضايا مختلفة، ناحية البروج بإقليم سطات.
وأفادت مصادر هسبريس بأن الفرقة الدركية حبكت كمينا للمشتبه فيه، تمكنت من خلاله من توقيف المعني بالأمر على مستوى النفوذ الترابي للبروج، رغم مقاومته لعناصر الضابطة القضائية التي انتقلت من مدينة سطات بتنسيق مع المركز الترابي لبني مسكين الشرقية.
وحجزت عناصر الدرك الملكي سيارات عدّة كان يستعين بها المشتبه فيه ضمن ممارسة نشاطه المحظور، وجرى وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار عرضه على النيابة العامة المختصة للنظر في المنسوب إليه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
يعني في بلد التسيب والفوضى والرشوة كان يستفيد من التواطء !
رغم ذلك لا احد سيحاسب على الاهمال والتفريط في القيام بالواجب المهني
يجب البحث فالقضية طبعا سيكتشف متواطئون كثر وراء التستر عليه طوال هاته المدة الا ان كان من جنس الاشباح...