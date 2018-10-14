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كُتّاب وآراء
ارتفاع عدد قتلى "حادث الأوطوروت" نواحي سطات
ارتفعت حصيلة قتلى حادث سير وقع أمس السبت، في الطريق السيار ناحية سطات، إلى 5 أشخاص ينحدرون من مدينة الدار البيضاء، بعدما فارق الخامس الحياة بقسم الإنعاش في المركز الاستشفائي الحسن الثاني.
وأسفرت حادثة السير التي وقعت نتيجة اصطدام ثلاث سيارات خفيفة بالطريق السيار، إحداهما كانت تسير في المنحى المعاكس، على مستوى النقطة الكيلومترية 69 بدوار الشرفاء جماعة المزامزة إقليم سطات، عن وفاة أربعة أشخاص بمكان الحادث وجرح أربعة آخرين، نقلوا عبر الإسعاف إلى مستشفى سطات، توفي منهم شخص واحد في حين جرى توجيه الثلاثة الآخرين إلى أحد المستشفيات بمدينة الدار البيضاء.
الحادث استنفر كلاّ من المصالح الطبية والمصالح التابعة للدرك الملكي والوقاية المدنية والسلطات الإقليمية والشرطة العلمية، التي انتقلت عناصر منها إلى مكان الحادث وإلى المستشفى الإقليمي، للإشراف على تسليم الجثث لعائلات الضحايا، من أجل القيام بإجراءات الدفن، تبعا لتعليمات النيابة العامّة.