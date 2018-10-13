إيقاف عصابة ناشطة في الهجرة السرية بثغر سبتة

هسبريس ـ أ.ف.ب

أوقف الحرس المدنيّ الإسباني في ثغر سبتة أربعة اشخاص متهمين بتقاضي أموال من مهاجرين، تصل إلى ألفي يورو عن كل شخص، لتهريبهم إلى البر الإسباني في زوارق سريعة تستخدم عادة لتهريب المخدرات، وفق ما أعلنت الشرطة اليوم السبت.

ولم يتضح بعد إذا كان الموقوفون متورطين في تهريب المخدرات وقرروا تغيير نشاطاتهم، أم أنهم استخدموا هذه القوارب السريعة لتهريب اللاجئين والمخدرات على حد سواء.

والشهر الماضي، حذّر اتحاد شرطة الحرس المدني من أن مهرّبي المخدرات دخلوا بثقلهم في التجارة المربحة لتهريب المهاجرين، مع محاولة عدد متزايد من المهاجرين الوصول إلى أوروبا.

وقالت الشرطة إن الموقوفين الأربعة يشتبه بقيادتهم عصابة، في جيب سبتة، تخصصت ضمن نقل الجزائريين من هذا الثغر نحو الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط.

وأوضحت الشرطة أن العصابة تتقاضى ما بين 1.800 يورو و2000 يورو على الشخص، ما يجعلها تحقق مكاسب كبيرة تصل إلى نحو 26.000 يورو في المركب الواحد.

وتابعت في بيان: "المكاسب التي حققتها العصابة جعلت اعضاءها يجدون أنّه من الافضل تكريس انفسهم لهذا النشاط الاجرامي عوضا عن ذلك المرتبط بالمخدرات".