حريق يستنفر السلطات والوقاية المدنية بالمحمدية

هسبريس من الدار البيضاء

اندلع حريق مهول، اليوم السبت، بمدينة المحمدية في المساحة الممتدة بين "أسواق السلام" وملعب البشير، مخلفا أضرارا مادية كبيرة.

وشبت النيران فجأة ، الأمر الذي استنفر مختلف السلطات، حيث حل باشا مدينة المحمدية، مرفوقا بعدد من أعوان السلطة وعناصر الوقاية المدنية.

واضطرت عناصر الوقاية المدنية إلى الاستعانة بنظيرتها بسيدي البرنوصي، في الدار البيضاء، بعدما تأججت النيران وانتقلت إلى أحد المصانع الخاصة بالنسيج.

وسُمع بالمنطقة التي شب بها الحريق دوي انفجار أسطوانات غاز، ناهيك عن الرائحة المنبعثة من المكان، والتي أثرت على سكان الإقامات المجاورة.

ولم تتمكن الوقاية المدنية من إخماد هذا الحريق، الذي لم تعرف أسباب اندلاعه بعد، إلا بعد مرور أزيد من ثلاث ساعات.

وفتحت السلطات المختصة تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات اندلاع هذا الحريق المهول، الذي خلف أضرارا مادية كبيرة.