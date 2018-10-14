إيقاف شخصين بسبب الاتجار في المخدرات القوية

هسبريس من طنجة

أكد مصدر أمني أن مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة تمكنت من توقيف شخصين مبحوث عنهما لتورطهما في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات القوية.

تم استدراج المبحوث عنهما إلى كمين أمني بإحدى محطات الوقود، حيث أوقفا متلبسين بحيازة 250 لفافة من مخدر الهيروين وعدد من الهواتف النقالة، كما تم حجز سيارة رباعية الدفع تحمل لوحة ترقيم مزورة، وفق المصدر نفسه.

الأمني ذكر أيضا أنه تم وضع المعنيين بالأمر رهن تدبير الحراسة النظرية، قصد البحث معهما حول القضايا المتورطين فيها، تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة.