اصطدام حافلة و"تريبورتور" يسقط قتيلا في سطات

إبراهيم الحافظون من سطات

لقي سائق دراجة ثلاثية العجلات (تريبورتور) مصرعه بعد اصطدام وقع بين درّاجته وحافلة للنقل العمومي في مدينة سطات.

وانتقلت عناصر من مصلحة السير والجولان، التابعة لأمن سطات، وممثل عن السلطات المحلية إلى مكان الحادث. وقد تم استدعاء سيارة إسعاف لنقل المصاب نحو المستشفى لإنقاذه، إلا أنه فارق الحياة بسبب خطورة الجروح التي أصيب بها.

ووضعت جثة السائق بقسم حفظ الموتى بمستشفى سطات، من أجل تشريحه، فيما فتحت عناصر الأمن تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث، وفق أوامر النيابة العامة المختصة.