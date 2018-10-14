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الرئيسية | حوادث | درك تحناوت يحجز 100 كليوغرام من مخدر الكيف

درك تحناوت يحجز 100 كليوغرام من مخدر الكيف

درك تحناوت يحجز 100 كليوغرام من مخدر الكيف
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأحد 14 أكتوبر 2018 - 10:50

أوقفت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بتحناوت تاجر مخدرات يلقب بـ"الشياظمي"، وحسب مصادر هسبريس فقد جاء ذلك بعد مطاردة بدواوير جماعة أغواطيم، في إقليم الحوز.

وأضافت المصادر نفسها أن عناصر الدرك ضبطت المعني بالأمر متلبسا بحيازة ما يناهز 100 كيلوغرام من مخدر الكيف، وكيلوغرام من "طابا"، و180 غراما من مخدر الشيرا.

كما كان بمعية "الشياظمي" مبلغ مالي متحصل عليه من الاتجار بالممنوعات، إلى جوار سكين من الحجم الكبير ودراجة نارية بدون وثائق.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الموقوف موضوع مذكرة بحث في الاتجار بالمخدرات، وأنه غادر السجن حديثا، بينما جرى اقتياده إلى مركز الدرك لتعميق البحث معه، ووضع رهن الحراسة النظرية إلى حين عرضه على النيابة العامة المختصة.

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