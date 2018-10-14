انهيار بيت طيني يخلف مصرع امرأة وحفيدتها ‬

هسبريس من مكناس

لقيت امرأة وطفلة مصرعهما ليلة أمس السبت، في حادث انهيار سقف بيت بدوار "الحواديف"، التابع لجماعة الكنزرة نواحي الخميسات؛ فيما أصيب شخص ثالث بجروح متفاوتة الخطورة، نقل على إثرها إلى مستشفى الرباط.

مصادر هسبريس أكدت أن حادث انهيار البيت تسبب فيه عمود كان مثبتا أعلى سقف المنزل الطيني، إذ ظهرت عليه، منذ مدة، علامات التصدع دون أن تبادر الأسرة إلى إصلاحه، قبل أن تقع الفاجعة ليلة أمس السبت.

وأضافت المصادر أن المرأة والطفلة، التي يرجح أنها حفيدتها، فارقا الحياة في الحين؛ بينما نقل زوج الهالكة في وضح صحي حرج إلى مستشفى السويسي بالرباط، حيث يرقد بين الحياة والموت.

الحادث، الذي وصف بـ"المأساوي"، استنفر عناصر درك قيادة أيت يدين، التي حلت بمكان الفاجعة، وفتحت تحقيقا في ملابساتها.