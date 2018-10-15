24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:04
|07:29
|13:18
|16:26
|18:58
|20:12
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "رحلة العذاب" تنغصّ الاستمتاع بجمال "أقشور" وسط جبال الريف
- المغرب والجزائر .. من الحرب العسكرية إلى المعركة الاستعراضية
- وسْم "ماساكتاش" يُلقي حجرا في بِرْكة عنف المغاربة ضد النساء
- آلاف المستفيدين من حملة طبية بمشفى الزهراوي
- حكومة العثماني تتفاءل بجلب استثمارات خارجية قبل متم العام الجاري
- رفيقي: إحالة آيةٍ في سورة الفاتحة على اليهود يشجع على الكراهية - (137)
- تعليمات أمنية جديدة .. حموشي يشدّد على تطوير شرطة النجدة - (66)
- "مسيرة البيضاء" تُنادي بمحاكمة المُفسدين والتوزيع العادل للثروات - (62)
- المغرب والجزائر .. من الحرب العسكرية إلى المعركة الاستعراضية - (55)
- خطيبة خاشقجي: هذا شرطي لقبول دعوة ترامب - (55)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أمن أكادير يحبط تهريب كميات كبيرة من الحشيش
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة أكادير من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات؛ وذلك بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي).
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أن الشرطة أوقفت سائق شاحنة يبلغ من العمر 55 سنة؛ وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاتجار بالمخدرات.
وذكر البلاغ أن عمليات التفتيش المنجزة على متن الشاحنة التي تم توقيفها بمنطقة الدراركة، ضواحي أكادير، أسفرت عن العثور على ما يناهز 183 كيلوغراما من مخدر الشيرا، عبارة عن صفائح ملفوفة ومخبأة بعناية أسفل المقاعد.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك بهدف تحديد مصدر تلك الشحنات المخدرة ووجهتها، وكذا كشف مدى إمكانية ارتباط السائق الموقوف بشبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار بالمخدرات.