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أمن أكادير يحبط تهريب كميات كبيرة من الحشيش

أمن أكادير يحبط تهريب كميات كبيرة من الحشيش
هسبريس من الرباط
الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 09:02

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة أكادير من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات؛ وذلك بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي).

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أن الشرطة أوقفت سائق شاحنة يبلغ من العمر 55 سنة؛ وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاتجار بالمخدرات.

وذكر البلاغ أن عمليات التفتيش المنجزة على متن الشاحنة التي تم توقيفها بمنطقة الدراركة، ضواحي أكادير، أسفرت عن العثور على ما يناهز 183 كيلوغراما من مخدر الشيرا، عبارة عن صفائح ملفوفة ومخبأة بعناية أسفل المقاعد.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك بهدف تحديد مصدر تلك الشحنات المخدرة ووجهتها، وكذا كشف مدى إمكانية ارتباط السائق الموقوف بشبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار بالمخدرات.

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