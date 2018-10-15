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الرئيسية | حوادث | الرصاص يوقف مشتبها في ارتكابه سرقات بويسلان‎

الرصاص يوقف مشتبها في ارتكابه سرقات بويسلان‎

الرصاص يوقف مشتبها في ارتكابه سرقات بويسلان‎
هسبريس من الرباط
الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 06:15

وجد مقدم شرطة يعمل بالهيئة الحضرية بمفوضية الشرطة بمدينة ويسلان، الأحد، نفسه مضطرا لاستخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن المعني بالأمر كان تحت تأثير حالة السكر وعرض حياة المواطنين وعناصر الشرطة لخطر جدي ووشيك باستعمال السلاح الأبيض والتحريض بواسطة كلب من فئة خطيرة.

وذكر البلاغ أن دورية للشرطة كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه، ضواحي مدينة ويسلان، بعد تسجيل شكاية في حقه تتعلق بالسرقة بالعنف وتحت التهديد، غير أنه أبدى مقاومة عنيفة في مواجهة موظفي الشرطة بعدما حرض عليهم كلبا في ملكيته وأشهر ضدهم السلاح الأبيض، وهو ما اضطر أحد عناصر الأمن إلى إطلاق رصاصة تحذيرية، بينما أصابت رصاصتان الكلب الذي كان يقوم بتحريضه.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما تم وضع الكلب المصاب رهن إشارة المصالح البيطرية المختصة.

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