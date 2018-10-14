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كُتّاب وآراء
إصابات وخسائر في حريق بـ"سناك" وسط مراكش
فتحت عناصر الأمن بالدائرة الأمنية الثانية تحقيقا أوليا لمعرفة الأسباب الكامنة وراء حريق شب، اليوم الأحد، بمحل للمأكولات الخفيفة بحي أسول بمقاطعة المدينة بمراكش.
وإثر توصلها بإشعار بخصوص الحريق، انتقلت السلطات المحلية وعناصر الأمن إلى مكان الحادث لجمع المعطيات التي ستفيد في التحقيق.
وحسب مصادر هسبريس، فقد خلف الحريق خسائر مادية جسيمة تمثلت في إتلاف العديد من التجهيزات بالمحل، وإصابة اثنين من أبناء الحي المذكور، حاولا مساعدة صاحب المحل في السيطرة على الحريق.
وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الوقاية المدنية تمكنت من إخماد الحريق بمساعدة بعض شباب حي أسول.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
راه من خلال صور المبنى يعطيك العربون
حشوما مراكش بسمعتها الكبيرة اكون فيها مثل هذا البناء وسناك يفتقر للتجهيزات الضرورية ..