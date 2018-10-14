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الرئيسية | حوادث | مصرع شخص في حادثة سير بإقليم السراغنة

مصرع شخص في حادثة سير بإقليم السراغنة

مصرع شخص في حادثة سير بإقليم السراغنة
إبراهيم مغراوي
الأحد 14 أكتوبر 2018 - 21:01

فتحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لتملالت التابع لإقليم قلعة السراغنة، اليوم الأحد، تحقيقا أوليا في وفاة شخص يقطن بمركز جماعة الجوالة، بعد دهسه من طرف سائق سيارة أجرة بالقرب من مقر قيادة الجوالة بالطريق الوطنية رقم 8.

وقد نُقل الضحية إلى قسم العناية المركزة بمستشفى السلامة الإقليمي في حالة حرجة نتيجة حدوث نزيف داخلي، إثر إصابته بجروح متفاوتة الخطورة في الرأس. ورغم كل المحاولات التي قام بها الفريق الطبي لإنقاذ حياته، فقد لفظ أنفاسه الأخيرة، وفق تصريح مصدر طبي لهسبريس، ليتم وضع جثمانه بمستودع الأموات.

يذكر أن الدرك الملكي بالمركز الترابي بتملالت وضع سائق سيارة الأجرة رهن الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمه أمام القضاء بالمحكمة الابتدائية لقلعة السراغنة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - Hassan Sima الأحد 14 أكتوبر 2018 - 21:22
إن لله وإن إليه راجعون الله إرحم الفقيد وصبر الأقارب ديالو أتمنى أن أگون مخطأ لگن ألاحظ داءما ساءقي سيارة الأجرة القادمة والمتوجهـة من وإلى قلعة السراغنة لا يحترمون أحد في الطريق وجب تطبيق القرص لتحديد السرعة مثل الشاحنات ...
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2 - hossain الأحد 14 أكتوبر 2018 - 22:04
إنا لله وإنا إليه راجعون حسبي الله ونعم الوكيل
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