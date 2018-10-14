24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0407:2913:1816:2618:5820:12
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟

  1. المخرج نسيم عباسي يدعو إلى استثمار الخواص في السينما المغربية (5.00)

  2. رئيس مصر يرفض أي دور جديد للإخوان المسلمين (5.00)

  3. ندوة تعدّد فوائد الشرب من الصنبور ومضار "المياه المعلّبة" بالمملكة (5.00)

  4. صحيفة: البالونات الحارقة تهدد قلب إسرائيل (5.00)

  5. خطيبة خاشقجي: هذا شرطي لقبول دعوة ترامب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | قتيل وجرحى في حادثة سير بين فاس وتاونات

قتيل وجرحى في حادثة سير بين فاس وتاونات

قتيل وجرحى في حادثة سير بين فاس وتاونات
هسبريس من مكناس
الأحد 14 أكتوبر 2018 - 22:22

لقي سائق سيارة أجرة مصرعه وأصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادثة سير وقعت، مساء اليوم الأحد، بالطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مدينة فاس ومركز تاونات.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الحادث نجم عن انقلاب سيارة أجرة من الحجم الكبير، كانت متوجهة إلى تاونات، بمحاذاة منطقة قنصرة بالحياينة، مخلفا مصرع سائق السيارة وجرح عدد من الركاب تم نقلهم إلى المستشفى الجامعي بفاس.

الحادث الذي تجهل أسبابه، يضاف إلى حوادث سير أخرى مميتة تشهدها الطريق الوطنية رقم 8، وهو ما دفع مجلس جهة فاس مكناس، خلال دورة سابقة، إلى المصادقة على اتفاقية مشروع تثنية الطريق الوطنية رقم 8 على مسافة تقدر بـ73 كلم، بكلفة إجمالية تصل إلى مليار و670 مليون درهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - تاوناتي رشيد البكوري الأحد 14 أكتوبر 2018 - 22:59
المتوفي الله يرحمو ويصبر اهله والجرحى الله يشفيهم انا من مستخدمي هذه الطريق باستمرارالصراحة هذه الطريق خطيرة جدا والاخطر هما سائقين الطاكسيات عدم احترام السرعة والدوبلاج في اماكن ممنوعة وغير واضحة الله يستر وخير الختام انا لله وانا اليه راجعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.