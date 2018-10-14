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كُتّاب وآراء
قتيل وجرحى في حادثة سير بين فاس وتاونات
لقي سائق سيارة أجرة مصرعه وأصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادثة سير وقعت، مساء اليوم الأحد، بالطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مدينة فاس ومركز تاونات.
وحسب مصادر هسبريس، فإن الحادث نجم عن انقلاب سيارة أجرة من الحجم الكبير، كانت متوجهة إلى تاونات، بمحاذاة منطقة قنصرة بالحياينة، مخلفا مصرع سائق السيارة وجرح عدد من الركاب تم نقلهم إلى المستشفى الجامعي بفاس.
الحادث الذي تجهل أسبابه، يضاف إلى حوادث سير أخرى مميتة تشهدها الطريق الوطنية رقم 8، وهو ما دفع مجلس جهة فاس مكناس، خلال دورة سابقة، إلى المصادقة على اتفاقية مشروع تثنية الطريق الوطنية رقم 8 على مسافة تقدر بـ73 كلم، بكلفة إجمالية تصل إلى مليار و670 مليون درهم.