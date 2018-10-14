رجال الوقاية المدنية يولّدون عشرينية بالقصر الكبير‎

هسبريس من القصر الكبير

قامت عناصر من الوقاية المدنية بالقصر الكبير، مساء اليوم، بمساعدة سيدة فاجأها المخاض في الشارع العام، على مستوى حي أولاد احمايد.

وقد تمكنت عناصر الوقاية المدنية من توليد السيدة، البالغة من العمر 24 سنة، على متن سيارة الإسعاف، قبل نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

مصدر طبي أوضح أن الأم ووليدها في حالة صحية جيدة، مضيفا أنها ستغادر المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية.