24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0407:2913:1816:2618:5820:12
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟

  1. المخرج نسيم عباسي يدعو إلى استثمار الخواص في السينما المغربية (5.00)

  2. رئيس مصر يرفض أي دور جديد للإخوان المسلمين (5.00)

  3. ندوة تعدّد فوائد الشرب من الصنبور ومضار "المياه المعلّبة" بالمملكة (5.00)

  4. صحيفة: البالونات الحارقة تهدد قلب إسرائيل (5.00)

  5. خطيبة خاشقجي: هذا شرطي لقبول دعوة ترامب (5.00)

قيم هذا المقال

4.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | رجال الوقاية المدنية يولّدون عشرينية بالقصر الكبير‎

رجال الوقاية المدنية يولّدون عشرينية بالقصر الكبير‎

رجال الوقاية المدنية يولّدون عشرينية بالقصر الكبير‎
هسبريس من القصر الكبير
الأحد 14 أكتوبر 2018 - 22:36

قامت عناصر من الوقاية المدنية بالقصر الكبير، مساء اليوم، بمساعدة سيدة فاجأها المخاض في الشارع العام، على مستوى حي أولاد احمايد.

وقد تمكنت عناصر الوقاية المدنية من توليد السيدة، البالغة من العمر 24 سنة، على متن سيارة الإسعاف، قبل نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

مصدر طبي أوضح أن الأم ووليدها في حالة صحية جيدة، مضيفا أنها ستغادر المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - المطّلع الأحد 14 أكتوبر 2018 - 23:02
كل التقدير و الاحترام لهذه العناصر ...نشكرها على مجهوداتها........
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
41
2 - رشيد الأحد 14 أكتوبر 2018 - 23:05
تحية ووقفة اجلال للوقاية المدنية رجال المواقف الصعبة والعصيبة فيكم البركة دمتم عزا وفخرا لهذا الوطن والف مبروك للام على الزيادة والحمد لله على سلامتك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
40
3 - زكرياء المغربي الأحد 14 أكتوبر 2018 - 23:14
تحيات حب وحترام للعناصر الوقاية المدنية وجميع عناصر الأمن القومي المغربي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
4 - مغربية حرة الأحد 14 أكتوبر 2018 - 23:44
تحية وتقدير للناس ديال الوقاية المدنية لكم جزيل الشكر على هذه التضحية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
5 - Yassine الأحد 14 أكتوبر 2018 - 23:49
تحية وتقدير لرجال المهام الصعبة.أنتم من تستحقون التشجيع .برافو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
6 - متتبعة الأخبار الأحد 14 أكتوبر 2018 - 23:57
تحية طيبة وكبيرة لهؤلاء الرجال شكرا لكم على مجهوداتكم الجبارة انقدتم حياة شخصين جزاكم الله خيراً .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
7 - حسين عمري الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 00:06
جنود مجهولين..لا تقدر خدماتهم...عند المسؤولين..لكن الله تعالى يحفظ اجركم ويحفظمم في كل تدخلاتكم..تحية تقدير.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
8 - جرادي الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 00:12
هنيءا لرجال الوقاية المدنية بهداالشرف العضيم .بارك الله في مجهوداتكم النبيلة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.