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رجال الوقاية المدنية يولّدون عشرينية بالقصر الكبير
الأحد 14 أكتوبر 2018 - 22:36
قامت عناصر من الوقاية المدنية بالقصر الكبير، مساء اليوم، بمساعدة سيدة فاجأها المخاض في الشارع العام، على مستوى حي أولاد احمايد.
وقد تمكنت عناصر الوقاية المدنية من توليد السيدة، البالغة من العمر 24 سنة، على متن سيارة الإسعاف، قبل نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.
مصدر طبي أوضح أن الأم ووليدها في حالة صحية جيدة، مضيفا أنها ستغادر المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
1 - المطّلع الأحد 14 أكتوبر 2018 - 23:02
كل التقدير و الاحترام لهذه العناصر ...نشكرها على مجهوداتها........
2 - رشيد الأحد 14 أكتوبر 2018 - 23:05
تحية ووقفة اجلال للوقاية المدنية رجال المواقف الصعبة والعصيبة فيكم البركة دمتم عزا وفخرا لهذا الوطن والف مبروك للام على الزيادة والحمد لله على سلامتك
3 - زكرياء المغربي الأحد 14 أكتوبر 2018 - 23:14
تحيات حب وحترام للعناصر الوقاية المدنية وجميع عناصر الأمن القومي المغربي
4 - مغربية حرة الأحد 14 أكتوبر 2018 - 23:44
تحية وتقدير للناس ديال الوقاية المدنية لكم جزيل الشكر على هذه التضحية
5 - Yassine الأحد 14 أكتوبر 2018 - 23:49
تحية وتقدير لرجال المهام الصعبة.أنتم من تستحقون التشجيع .برافو
6 - متتبعة الأخبار الأحد 14 أكتوبر 2018 - 23:57
تحية طيبة وكبيرة لهؤلاء الرجال شكرا لكم على مجهوداتكم الجبارة انقدتم حياة شخصين جزاكم الله خيراً .
7 - حسين عمري الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 00:06
جنود مجهولين..لا تقدر خدماتهم...عند المسؤولين..لكن الله تعالى يحفظ اجركم ويحفظمم في كل تدخلاتكم..تحية تقدير.
8 - جرادي الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 00:12
هنيءا لرجال الوقاية المدنية بهداالشرف العضيم .بارك الله في مجهوداتكم النبيلة .
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