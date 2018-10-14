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كُتّاب وآراء
درك تمصلوحت يحجز 120 لترا من "ماء الحياة"
أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي تمصلوحت بإقليم الحوز، مساء الأحد، ستينيا متلبسا بحيازة 120 لترا من مسكر ماء الحياة.
وكان المشتبه به، الذي شكل موضوع 12 مذكرة بحث صدرت في حقه منذ 2015، يحمل الكمية المذكورة على دراجة نارية، بعد أن جلبها من جماعة أولاد حسون بعمالة مراكش، وكان ينوي توزيعها بدائرة تمصلوحت.
وأوضحت مصادر هسبريس أن الستيني تم توقيفه بعدما هرب بين الحقول والسواقي، مضيفة أن عناصر الدرك الملكي بالسد القضائي بأولاد يحيى لما قامت بتنقيطه اكتشفت أنه مبحوث عنه.
وأضافت المصادر ذاتها أن المشتبه به وضع رهن الحراسة النظرية لتعميق البحث معه بغية الوصول إلى مزوده، في انتظار تقديمه أمام النيابة العامة.