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الرئيسية | حوادث | "مشفى ميدلت" يستنكر استهداف طواقمه بالتعنيف

"مشفى ميدلت" يستنكر استهداف طواقمه بالتعنيف

"مشفى ميدلت" يستنكر استهداف طواقمه بالتعنيف
ياسين أوشن
الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 14:10

تسببت حادثة سير بأيت أومغار، ضواحي ميدلت، في جروح وكسور في صفوف الركاب المتجهين إلى الضيعات الفلاحية للعمل.

وبمجرد نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي بميدلت لتلقي الإسعافات الضرورية، والذين يبلغ عددهم حوالي 25 مصابا، وقع شنآن بين أسر المصابين والطاقم الطبي الذي تواجد بالمستشفى، لتتطور الأمور إلى مشاداة كلامية بين الطرفين.

وفي هذا السياق أصدرت المديرة بالنيابة للمستشفى الإقليمي بميدلت، فاطمة شباعتو، بيانا استنكاريا تشجب فيه "الهجوم الذي تعرضت له، رفقة الطاقم المرافق لها، والعنف الذي لحقهم بالمستشفى".

وجاء في البيان ذاته، الذي توصلت به هسبريس، أن "المؤسف المبكي أنه رغم كل هذا الجهد الاستثنائي والخارق الذي بذله الطاقم الإداري والطبي والأعوان والمتعاقدون في علاج وإسعاف ضحايا حادثة السير، لم يسلم الحارس العام والأعوان والمتعاقدون من جبروت أفراد من عائلات ضحايا الحادثة، وخاصة الذين لا تستدعي حالاتهم الاستعجال، حيث جنحوا بدون سبب وجيه إلى عرض فتواتهم وقوتهم العضلية لإهانة موظفين يزاولون عملهم النبيل بكل أمانة وإخلاص"، وفق الصياغة.

وأضاف البيان ذاته أنه "بمجرد تدخل شباعتو، للحؤول دون وقوع المزيد من الاشتباكات، تعرضت بدورها للتعنيف من طرف سيدتين، ولولا تدخل قائد المقاطعة الأولى لتخليص المديرة من يد المعتديتين لتطور الأمر إلى الأسوأ".

وزاد البيان: "نستنكر بقوة أن يتعرض عاملون بالميدان الصحي للضرب والسب، فهم مواطنون قبل أن يكونوا موظفين، لهم حقوق المواطنة التي تكفلها جميع التشريعات، وينبغي أن تصان كرامتهم، ويعترف لهم بتضحياتهم، وتطوعهم، وعملهم الدؤوب بالليل والنهار".

وختمت المسؤولة بيانها بـ"تقديم "لشكر والتقدير لمن يعمل وسيعمل للصالح العام من إداريين وأطباء وممرضين ومتعاقدين وأعوان، الذين لا تخيفهم التهديدات والمناوشات العنيفة، ولن تزيدهم إلا إصرارا للعمل التطوعي الجاد".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - maroc الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 14:22
يوجد فيديو على الفيسبوك يتبت التعنيف لا حكومة ولا موضفي العام يتعملون مع المواطن ولاكن الحگرة دليل مل فوق
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2 - errichi الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 14:31
on ne demande pas de travail volontaire faite un demis de votre travail
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9
3 - م المصطفى الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 14:35
ليس،هناك أسوأ من أن يتعرض الطاقم الطبي لمعاملة لا أخلاقية من طرف الزوار سواء أكانوا مرضى أو زوار أم معرضين لحادثة سير، كما هو الشأن في هذه الحالة.
وكل استفزاز أو سلوكات خارجة عن الصواب في حق موظفي المستشفيات إلا ويجب استنكاره ورفضه وشجبه.
وفي حالة الخروج عن الصواب لأحد ألموظفين بالمستشفى، من سوء الاستقبال أو غيره إلا ويجب على رئيس المصلحة أن يعيده لرشده بما يقتضيه القانون.
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16
4 - حل جيد الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 14:54
تتبيت كامرات مراقبة مرخصة من طرف النياية العامة في جميع الادارات و المرافق العمومية وكل تجاوز سواء من الموظف او المواطن يطبق في حقه قوانين التي يجب وضعها لمتل هده الحالات والكل سواسية امام القانون لان في منل هده الحالات لا تهرف ااضالم من المضلوم وحتى الفيديوهات المسجلة يتم نشر مقاطع التي يريدون وليس كل الوقائع
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11
5 - mouhayed الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 15:00
اين هو تدخل الدرك او الامن والسلطات المحلية لفرض النظام، الم تكن هناك اية سلطة؟ وهل العاءلات هي من احضرت المصابين الى المستشفى؟ ، والله لم اعد افهم شيءا في بعض الحالات.
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4
6 - dak الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 15:20
بدون إطناب. المغاربة كلهم عارفين تعامل الطواقم الطبية العمومية مع المواطنين وعارفين حتى اللغة باش تاتهضرو. الله ياخد في اغلبيتكم الحق
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1
7 - سعاد الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 15:25
في الحقيقة هناك مواطن دون المستوى وعديم التربية وهناك اطر صحية دون المستوى وبدون ضمير مهني ويتعاملون مع المواطنين كأنهم بهائم ويعتبرون مستشفيات الدولة بيوتا لهم يرتاعون فيها كما يشاءون .
في مغربنا الحبيب واجب علينا إعادة النظر في التربية والأساليب الراقية في المعاملة لبعضنا البعض ،فكثير من الشعب يخلط بين حرية التعبير والتجاوزات في المعاملات بالسب والقذف ،كما أن الموظف بشكل عام يتعالى على المواطن ويذله في بعض الأحيان وينسى أن ما يتقاضاه من أجر يخرج من جيوب المواطنين ،مع العلم ان هناك أطر في جميع المجالات في المستوى وتعمل بضمير مهني
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