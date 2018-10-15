"مشفى ميدلت" يستنكر استهداف طواقمه بالتعنيف

ياسين أوشن

تسببت حادثة سير بأيت أومغار، ضواحي ميدلت، في جروح وكسور في صفوف الركاب المتجهين إلى الضيعات الفلاحية للعمل.

وبمجرد نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي بميدلت لتلقي الإسعافات الضرورية، والذين يبلغ عددهم حوالي 25 مصابا، وقع شنآن بين أسر المصابين والطاقم الطبي الذي تواجد بالمستشفى، لتتطور الأمور إلى مشاداة كلامية بين الطرفين.

وفي هذا السياق أصدرت المديرة بالنيابة للمستشفى الإقليمي بميدلت، فاطمة شباعتو، بيانا استنكاريا تشجب فيه "الهجوم الذي تعرضت له، رفقة الطاقم المرافق لها، والعنف الذي لحقهم بالمستشفى".

وجاء في البيان ذاته، الذي توصلت به هسبريس، أن "المؤسف المبكي أنه رغم كل هذا الجهد الاستثنائي والخارق الذي بذله الطاقم الإداري والطبي والأعوان والمتعاقدون في علاج وإسعاف ضحايا حادثة السير، لم يسلم الحارس العام والأعوان والمتعاقدون من جبروت أفراد من عائلات ضحايا الحادثة، وخاصة الذين لا تستدعي حالاتهم الاستعجال، حيث جنحوا بدون سبب وجيه إلى عرض فتواتهم وقوتهم العضلية لإهانة موظفين يزاولون عملهم النبيل بكل أمانة وإخلاص"، وفق الصياغة.

وأضاف البيان ذاته أنه "بمجرد تدخل شباعتو، للحؤول دون وقوع المزيد من الاشتباكات، تعرضت بدورها للتعنيف من طرف سيدتين، ولولا تدخل قائد المقاطعة الأولى لتخليص المديرة من يد المعتديتين لتطور الأمر إلى الأسوأ".

وزاد البيان: "نستنكر بقوة أن يتعرض عاملون بالميدان الصحي للضرب والسب، فهم مواطنون قبل أن يكونوا موظفين، لهم حقوق المواطنة التي تكفلها جميع التشريعات، وينبغي أن تصان كرامتهم، ويعترف لهم بتضحياتهم، وتطوعهم، وعملهم الدؤوب بالليل والنهار".

وختمت المسؤولة بيانها بـ"تقديم "لشكر والتقدير لمن يعمل وسيعمل للصالح العام من إداريين وأطباء وممرضين ومتعاقدين وأعوان، الذين لا تخيفهم التهديدات والمناوشات العنيفة، ولن تزيدهم إلا إصرارا للعمل التطوعي الجاد".