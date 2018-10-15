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الرئيسية | حوادث | الترحيل يهدد مغربيا مدانا في "هجمات 11 شتنبر"

الترحيل يهدد مغربيا مدانا في "هجمات 11 شتنبر"

الترحيل يهدد مغربيا مدانا في "هجمات 11 شتنبر"
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 15:10

ذكرت السلطات الأمنية في ولاية هامبورغ الألمانية أنه سيجرى إطلاق سراح المغربي منير المتصدق، المدان بالمشاركة في هجمات الحادي عشر من شتنبر 2001، خلال فترة قصيرة وترحيله إلى موطنه.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية المحلية في الولاية: "يمكن توقع مغادرة المتصدق في الموعد المحدد، واتخاذ كافة الإعدادات المطلوبة وفقا للخطة".

ويقبع المتصدق في سجن فولسبوتل بهامبوغ بعد أن تمت إدانته بتقديم الدعم لهجمات عام 2001، وحُكِمَ عليه بالسجن لمدة 15 عاما، وكانت حكومة ولاية هامبورغ قد أعلنت عن موعد ترحيل المتصدق في غشت الماضي بينما تنتهي مدة السجن العادية للمتصدق في نونبر المقبل.

يذكر أنه لا يمكن للقضاء الألماني إصدار أمر بإيداع شخص أجنبي ما في سجن الترحيلات إلا في حال محاولة هذا الشخص التهرب من ترحيله، وأوضحت الصحيفة أن مثل هذه التهمة لا يمكن توجيهها لسجين فور إطلاق سراحه؛ كما هو في حالة المتصدق.

كانت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية الاتحادية أكدت، الأسبوع الماضي، أن مثل هذا النوع من الترحيلات يجري التخطيط له بناء على تنسيق قوي بين السلطات على المستوى المحلي والمستوى الاتحادي.

وأضافت المتحدثة نفسها أن عمليات الإعادة إلى المغرب تتسم بتعقيدات أكبر بعض الشيء؛ لأن المملكة المغربية لا تسمح من ناحية المبدأ برحلات الطيران العارض (شارتر) في الترحيلات.

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