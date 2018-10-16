حادثة سير تستنفر المستشفى الإقليمي بميدلت

ياسين أوشن

تسببت حادثة سير وقعت صبيحة بأيت أومغار ضواحي ميدلت، في جروح وكسور في صفوف الركاب المتجهين إلى الضيعات الفلاحية للعمل.

وبمجرد نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي بميدلت لتلقي الإسعافات الضرورية، والذين يبلغ عددهم حوالي 25 مصابا، وقع شنآن بين أسر المصابين والطاقم الطبي الذي تواجد بالمستشفى، لتتطور الأمور إلى مشاداة كلامية بين الطرفين.

وفي هذا السياق، أصدرت المديرة بالنيابة للمستشفى الإقليمي بميدلت فاطمة شباعتو، بيانا استنكاريا تشجب فيه الهجوم الذي تعرضت له رفقة الطاقم المرافق لها والعنف الذي لحقهم بالمستشفى.

وجاء في البيان ذاته الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، أن "المؤسف المبكي أنه رغم كل هذا الجهد الاستثنائي والخارق الذي بذله الطاقم الإداري والطبي والأعوان والمتعاقدون في علاج وإسعاف ضحايا حادثة السير، لم يسلم الحارس العام ( ب-محمد) والأعوان والمتعاقدون من جبروت أفراد من عائلات ضحايا الحادثة، وخاصة الذين لا تستدعي حالاتهم الاستعجال، حيث جنحوا بدون سبب وجيه إلى عرض فتواتهم وقوتهم العضلية لإهانة موظفين يزاولون عملهم النبيل بكل أمانة وإخلاص".

وأضاف البيان ذاته أنه بمجرد تدخل شباعتو للحؤول دون وقوع المزيد من الاشتباكات، " تعرضت بدورها للتعنيف من طرف سيدتين، ولولا تدخل قائد المقاطعة الأولى لتخليص المديرة من يد المعتديتين لتطور الأمر إلى الأسوأ".

وزاد البيان قائلا؛ "نستنكر بقوة أن يتعرض عاملون بالميدان الصحي للضرب والسب، فهم مواطنون قبل أن يكونوا موظفين، لهم حقوق المواطنة التي تكفلها جميع التشريعات، وينبغي أن تصان كرامتهم، ويعترف لهم بتضحياتهم، وتطوعهم، وعملهم الدؤوب بالليل والنهار".

وتجدر الإشارة إلى أن العمال والعاملات يتوافدون بكثرة إلى ضواحي ميدلت في هذه الفترة من كل سنة، والتي تتزامن مع موسم جني فاكهة التفاح التي تعرف بها المنطقة.