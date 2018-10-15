الفساد يجر سيدة متزوجة وشابا إلى القضاء

إبراهيم مغراوي

أحالت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية أولاد حسون على أنظار العدالة، اليوم الاثنين، سيدة متزوجة تبلغ من العمر 36 سنة رفقة شاب في عقده الثالث (30 سنة)، بتهمة الفساد والإخلال بالحياء العام.

وكانت عناصر الدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، اقتحمت مكان تواجد المعنيين بالأمر وتوقيفهما في حالة تلبس وحجز قنينات من الخمر، يوم السبت الماضي، بعدما توصلت بشكاية من زوج السيدة الموقوفة، الذي ترصدهما منذ خرجا من مدينة مراكش إلى أن دخلا ضيعة فلاحية بجماعة أولاد حسون.

وقالت مصادر هسبريس إن عناصر الدرك الملكي اقتادت الموقوفين إلى مركزها، وفتحت تحقيقا أوليا اعترفا فيه بالمنسوب إليهما، وبأنهما على علاقة جنسية منذ ثلاث سنوات.