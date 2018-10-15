طالب يضع حدا لحياته ويوجه رسالة عبر فيسبوك

هسبريس من مكناس

في حادث صادم، قرر طالب جامعي وضع حد لحياته بتناول السم، مخلفا وراءه رسالة وجهها إلى رفاقه عبر صفحته بـ"فيسبوك"، عبر من خلالها عن أسفه الشديد لحياة "ظلت تعاكسه".

وأكد أحد رفاقه، في اتصال مع هسبريس، خبر وفاة الضحية منتحرا، مبرزا أن أسرة الهالك تنتظر إنهاء الإجراءات لتسلم الجثة من المستشفى العسكري بمكناس لدفنها بمسقط رأسه بتافيلالت.

وكتب "ش. خ"، عبر حسابه بـ"فيسبوك"، أنه قرر أمس الأحد وضع حد لحياته بتناوله السم وجرعات من مواد أخرى قال إنها ستعطي مفعولها في غضون ساعتين، مبررا فعله بـ"معاكسة الحياة" له.

وأضاف الطالب الذي يروج أنه من منطقة تافيلالت: "تعبت من المكوث في المكان الخطأ، من التعايش مع الأشياء المتاحة، لا المرغوبة.. قررت أن أضع حدا لحياة لا تأتي على سجيتي".

وودع الهالك رفاقه قائلا: "كان سيكون هذا العالم مكاناً جيدا لولا الحروب.. نلتقي في البياض".