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الرئيسية | حوادث | طالب يضع حدا لحياته ويوجه رسالة عبر فيسبوك

طالب يضع حدا لحياته ويوجه رسالة عبر فيسبوك

طالب يضع حدا لحياته ويوجه رسالة عبر فيسبوك
هسبريس من مكناس
الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 18:45

في حادث صادم، قرر طالب جامعي وضع حد لحياته بتناول السم، مخلفا وراءه رسالة وجهها إلى رفاقه عبر صفحته بـ"فيسبوك"، عبر من خلالها عن أسفه الشديد لحياة "ظلت تعاكسه".

وأكد أحد رفاقه، في اتصال مع هسبريس، خبر وفاة الضحية منتحرا، مبرزا أن أسرة الهالك تنتظر إنهاء الإجراءات لتسلم الجثة من المستشفى العسكري بمكناس لدفنها بمسقط رأسه بتافيلالت.

وكتب "ش. خ"، عبر حسابه بـ"فيسبوك"، أنه قرر أمس الأحد وضع حد لحياته بتناوله السم وجرعات من مواد أخرى قال إنها ستعطي مفعولها في غضون ساعتين، مبررا فعله بـ"معاكسة الحياة" له.

وأضاف الطالب الذي يروج أنه من منطقة تافيلالت: "تعبت من المكوث في المكان الخطأ، من التعايش مع الأشياء المتاحة، لا المرغوبة.. قررت أن أضع حدا لحياة لا تأتي على سجيتي".

وودع الهالك رفاقه قائلا: "كان سيكون هذا العالم مكاناً جيدا لولا الحروب.. نلتقي في البياض".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (32)

1 - mohammed الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 19:01
لا حول ولا قوة الا بالله اللهم اغفر له و ارحمه و تجواز عنه و ارزق عائلته الصبر.
تا واحد ما لقاها كيف بغاها ولاكن الواحد خاصوا يصبر و يتقاتل تا يدي مول الامانة امانتوا
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125
2 - ما نعرف الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 19:04
الله يرحمو واخا راه الإنتحار ماشي حل غتصدق لا دين لا دنيا و الدقة غتجي غير فالوالدة ديالك مسكينة
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86
3 - اسفي الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 19:04
لا حول و لا قوة الا بالله.انا لله و انا اليه راجعون.اللهم اعف عنه و ارزق اهله جميل الصبر و السلوان.
حقا الحياة في ايامنا هذه صعبة على اصحاب القلوب النظيفة و الضمائر الحية.....لكن روح المرئ امانة لديه،وجب تحري المحافظة عليها و اكرامها.
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79
4 - قلب الأسد الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 19:05
تعددت الأسباب والموت واحد " الانتحار حرام شرعا لكن الأسباب يعرف ربي وحده والمنتحر طبعا تغمدك ربي برحمته
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58
5 - حزين الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 19:06
لانريد تعليقات من مثل
لا حول ولاقوة الا بالله
حسبي الله
او المنتحر في جهنم
هاذ الشاب بسببكم انتم انتحر ايها المغاربة المنافقون
اصحاب الوجوه المتعددة فارغي العقول والضمير
اقول لكم تبا لكم و لعقلياتكم
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39
6 - زهير بومية الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 19:06
وا كولو نتوما الحلوة و زيدو الدعم للاحزاب...غفر الله للفقيد ولا غفر للمفسدين
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82
7 - omar الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 19:07
ما هدا الذي وصل حالنا من تفسخ وتشجنش ضذ ارادة القدر هناك من سيفسر ان المجتمع هو السبب ينتحر لما تعاكسه الحياة يريد ان تهيم به حبا وتمطره بالسعادة ان لا اتشقى فيه فقد حكم على نفسه بالهز يمة حين انتحر
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8
8 - adam الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 19:08
المغرب اصبح يعاني كثيرا والحاكم والحكومة يتمتعون باموال الشعب.. ربما ينتظرون الفوضى وكثرة لكي اما يستجيبوا لمطالب الشعب او يهربوا لاوروبا.. بصراحة جميع المغاربة متافقين ان المغرب بتجه الى الهاوية
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28
9 - كريمة الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 19:09
لا حول ولا قوة إلا بالله. من هذا الذي أتته الحياة على سجيته. كان عليه أن يتسلح بالايمان، ويرضى بقضاء الله و قدره.
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21
10 - oussama usa الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 19:09
نتيجة طبيعية لتهميش فئة الشباب في بلادنا والقادم أشد وأمر إن لم تكن هناك استجابة عاجلة لشباب المغربي اللهم إغفر له ورحمه برحمتك الواسعة التي تسع كل شيئ
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11
11 - يارب رحمتك الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 19:09
ياربي السلامة تفزع ليا قلبي و ضرني خاطري عليه مسكين الله يواليه برحمة الله ويصبر اميمته واحبابه
يارب تغفر ليه وتتجاوز عنه
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26
12 - sahraoui الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 19:13
ياربي السلامة
ضعف العقيدة و الإيمان:
"نلتقي في البياض"
عموما غفر الله عنه و عفا عنه ورزقنا حسن الخاتمة
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0
13 - عبدالرزاق الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 19:14
على كل حال رحمة الله عليه يبقى السؤال مطروح ما اللذي دفع طالب في مقتيل العمر ان يقدم على الانتحار لم اجد تفسيرا كل ما جاء على لسانه كلمات كلها الغاز هل هو الفقر ام قلة اليد
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14 - صحفي من هولندا الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 19:14
أولا أتمنى من الله عز وجل أن يغفر لك لما اقترفته في نفسك من جرم وأن يرحمك برحمته التي وسعت كل شيء أما قتل النفس بدون حق فهو انتحار وقتل والانتحار حرام.. والمشاكل لها حلول بالصبر والتفاني. ومن أبرز أسباب الانتحار هو قلة الإيمان بالله فلو عرف المنتحر أن الانتحار يقود إلى الهلاك لما أقدم عليه.
الرحمة والغفران لك
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15 - ابو اسحاق الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 19:15
نسأل الله لك الرحمة ألف مرة ومغفرة واسعة وهو الودود الرحيم الحليم اللطيف العفو الغفور سبحانه وتعالى، نأسف أن بلادنا لم تنشأ مراكز لترشيد الشباب والطلبة في كل م٠٠و ٩بالمناطق ٥وقرى المملكة على غرار اوروبا ،نأسف لانعدام مراكز للتضامن الاجتماعي تحفظ للطلبة كرامتهم، نأسف ونتأسف على ممن ينتحرون يوميا في المملكة لانعدام من ينصت اليهم فقط.....
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16 - sami الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 19:15
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
أعرفه جيدا، طالب خلوق، حاصل على الاجازة في الشريعة بفاس. يتحدر من مدينة الريصاني.
لازلت أعيش على وقع الصدمة.
رحمك الله يا ع.خ....
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17 - لا يهم الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 19:18
ولا الله العضيم عجز لساني على قول كلمة واحدة نتمنى من الزيز الجليل ان يغفر له و دنوبه و يسامحه ان لله و انا اليه راجعون
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18 - واحد الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 19:18
غادي يخرجو لينا صحاب قال الله و النبي وقلة الوازع الديني ولا يأس مع الحياة ..

وراه بنادم وصلات فيه لعضم .. سيدنا أيوب كانو كياكلوه الدود .. اليوم كتشوف ناس فسبيطارات كياكلهم الدود .. وعارف راسك بلا خدمة بلا ردمو بلا مستقبل غادي تأخرلك لا محالة كياكلك الدود .. اللهم تمشي لعندو نتا
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19 - majid الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 19:21
انا لله وانا اليه راجعون
حسبنا الله ونعم الوكيل
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20 - ايت الراصد:المهاجر الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 19:28
اولا انا لله وانا اليه راجعون ..لابد من التاكيد على ان قتل النفس او مايسمى بالانتحار ليس حلا لمتاعب الحياة ومعاكستها للإنسان ..فهو قد خلق ليكافح خاصة اذا كان في ارض الظلم فيها اساس للحكم /التحكم...فلابد من النضال وإنني أحبذ الهجرة القسرية
بكل الوسائل المتاحة وليس الانتحار ..نعم ان الفساد والاستبداد أصبحا في المغرب جزءين من الحكم ولكن لن يكون الياس من رحمة الله هو الحل ..فبالصبر وقوة الإيمان يمكن قهر كل الصعاب ..ومرة اخرى ابحثوا عن طريق للهجرة ولاتنتحروا.. ولقد قال مالك ..ليس هناك مقام في ارض لايحكم بها بالعدل ...
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21 - vvv الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 19:29
مع كل الاحترام للفقيد, بعد مازرت صفحته بالفيسبوك وتبعا للاسباب لي دعى بها لا ارى اي داعي للانتحار عدى ظعف الشخصية, يجب على الانسان ان يكون قوي وان يواجع الحياة بصعوبتها , لله يرحمو ويسكنه فسيح جنته راه حتى واحد مالقها كيف بغاها
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22 - --------- الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 19:31
لقد خلقنا الإنسان في كبد --- يكابد أمرا من أمر الدنيا و أمرا من أمر الآخرة د وفي رواية يكابد مضايق الدنيا وشدائد الآخرة
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23 - متأسف الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 19:32
لا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك واموات المسلمين أجمعين
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24 - jamit الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 19:34
هذا الشيء كنت اخافه دائما ان يقع للشباب النقي الضمير
لقد يئس ابنائنا من البطالة و الزبونية و الاعدالة و الرشوة و الفراغ
حسبنا الله و نعم الوكيل لمن كان السبب
انا لله و انا اليه راجعون
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25 - ahmed tazi الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 19:40
لا حول ولا قوة الا بالله
الدنيا ليست جنة بل مكان اختبار، وللاسف الاجيال المتأخرة أصبحت ضعيفة جدا فكريا وحتى في عزيمتها، لكن يجب معرفة اذا ما كان مضطرب عقليا فلا اجد معنى لرسالته الا هذا، الانتحار لان العالم لولا الحروب سيكون احسن !! اللقاء في البياض !!
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26 - halim الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 19:44
كنا ننتضر الزيادة للمواطن المقهور ساعة جات فالأحزاب علينا بالصبر حتى يحكم الله بيننا وهوا خير الحاكمين
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27 - مغربية حرة الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 19:47
لا حول ولا قوة الا بالله ان لله وان اليه راجعون اللهم اغفر له وتجاوز عنه وارحمه برحمتك يا ارحم الراحمين وارزق اهله الصبر والسلوان.
الشباب كيموت وانتم يا اصحاب الكروش الحرام تتسابقون على الحلوة وعلى الكراسي والحقائب الوزارية اش خليتوا للشعب ما يدير غدا ستحاسبون امام الله حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
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28 - Hassan الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 19:52
كل واحد حر في حياته و تقرير مصيره. تحياتي و احتراماتي لهذا الشاب الذي انتحر في سلام تام دون أن يلحق بالضرر بالآخرين أو إزعاجهم مثل من يحرق نفسه أمام الملأ و إلقاء نفسه أمام القطار.
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29 - رشيد الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:04
رسالة لكل من يفكر في الانتحار من المسلمين، تذكر أننا مطالبون من رب العالمين بالإيمان بالقدر خيره وشره، ولكن مطالبون كذلك بالعمل من أجل العيش بكرامة، ونحن نعرف أن دولا كثيرة يعاني سكانها من الجوع وأمراض شتى ولكن لا نسمع عن عمليات انتحار عندهم.
تمعن جيدا في سورة العصر.
رحم الله جميع موتى المسلمين.
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30 - سعيد الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:08
كل من يموة او ينتحر ...في بلدي من الفقراء فهو شهيد بالنسبة لي، لاننا سإمنى سإمنى سإمنا ...
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31 - ع الخالق طبية الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:12
هد الاخ ملعوب بدماغه اي بياض الدي سيلتقي فيه هناك نعا الاسف بعد المواد في الانترنت تلعب بعقول ابنائنا وتروج افكار خاطئة
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32 - سعيد مغربي قح الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:15
بسم الله الرحمان الرحيم

حين تبنى الحياة فقط على المادة..حتما يكون الانسان ضعيفا وتوازنه مختلا..
المادة مع الروح تصنع ميزان الحياة..وذكر الله أكبر والرضى بقضاء الله وقدره يبعد الانسان عن حالة اليأس والانتحار..

الحياة جميلة وأجمل ما فيها ذكر الله، والرضى بالقليل يغنيك عن الكثير..وتذكر أخي المسلم أن الدنيا لو كانت تساوي جناح بعوضة ما سقى منها الله الكافر جرعة ماء..

تذكر ان هناك أفضل من الدنيا..هناك جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين..وكل شيء في الدنيا لا يساوي شيئا أمام نظرة إلى وجه هذا الخالق الذي يرحمنا في كل حين..فلنحيى إذن على حب الله وحب القرآن وحب الناس وحب الخير..

فموعدنا الجنة إخوتي المؤمنين..آمين.
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