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كُتّاب وآراء
طالب يضع حدا لحياته ويوجه رسالة عبر فيسبوك
في حادث صادم، قرر طالب جامعي وضع حد لحياته بتناول السم، مخلفا وراءه رسالة وجهها إلى رفاقه عبر صفحته بـ"فيسبوك"، عبر من خلالها عن أسفه الشديد لحياة "ظلت تعاكسه".
وأكد أحد رفاقه، في اتصال مع هسبريس، خبر وفاة الضحية منتحرا، مبرزا أن أسرة الهالك تنتظر إنهاء الإجراءات لتسلم الجثة من المستشفى العسكري بمكناس لدفنها بمسقط رأسه بتافيلالت.
وكتب "ش. خ"، عبر حسابه بـ"فيسبوك"، أنه قرر أمس الأحد وضع حد لحياته بتناوله السم وجرعات من مواد أخرى قال إنها ستعطي مفعولها في غضون ساعتين، مبررا فعله بـ"معاكسة الحياة" له.
وأضاف الطالب الذي يروج أنه من منطقة تافيلالت: "تعبت من المكوث في المكان الخطأ، من التعايش مع الأشياء المتاحة، لا المرغوبة.. قررت أن أضع حدا لحياة لا تأتي على سجيتي".
وودع الهالك رفاقه قائلا: "كان سيكون هذا العالم مكاناً جيدا لولا الحروب.. نلتقي في البياض".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (32)
تا واحد ما لقاها كيف بغاها ولاكن الواحد خاصوا يصبر و يتقاتل تا يدي مول الامانة امانتوا
حقا الحياة في ايامنا هذه صعبة على اصحاب القلوب النظيفة و الضمائر الحية.....لكن روح المرئ امانة لديه،وجب تحري المحافظة عليها و اكرامها.
لا حول ولاقوة الا بالله
حسبي الله
او المنتحر في جهنم
هاذ الشاب بسببكم انتم انتحر ايها المغاربة المنافقون
اصحاب الوجوه المتعددة فارغي العقول والضمير
اقول لكم تبا لكم و لعقلياتكم
يارب تغفر ليه وتتجاوز عنه
ضعف العقيدة و الإيمان:
"نلتقي في البياض"
عموما غفر الله عنه و عفا عنه ورزقنا حسن الخاتمة
الرحمة والغفران لك
أعرفه جيدا، طالب خلوق، حاصل على الاجازة في الشريعة بفاس. يتحدر من مدينة الريصاني.
لازلت أعيش على وقع الصدمة.
رحمك الله يا ع.خ....
وراه بنادم وصلات فيه لعضم .. سيدنا أيوب كانو كياكلوه الدود .. اليوم كتشوف ناس فسبيطارات كياكلهم الدود .. وعارف راسك بلا خدمة بلا ردمو بلا مستقبل غادي تأخرلك لا محالة كياكلك الدود .. اللهم تمشي لعندو نتا
حسبنا الله ونعم الوكيل
بكل الوسائل المتاحة وليس الانتحار ..نعم ان الفساد والاستبداد أصبحا في المغرب جزءين من الحكم ولكن لن يكون الياس من رحمة الله هو الحل ..فبالصبر وقوة الإيمان يمكن قهر كل الصعاب ..ومرة اخرى ابحثوا عن طريق للهجرة ولاتنتحروا.. ولقد قال مالك ..ليس هناك مقام في ارض لايحكم بها بالعدل ...
لقد يئس ابنائنا من البطالة و الزبونية و الاعدالة و الرشوة و الفراغ
حسبنا الله و نعم الوكيل لمن كان السبب
انا لله و انا اليه راجعون
الدنيا ليست جنة بل مكان اختبار، وللاسف الاجيال المتأخرة أصبحت ضعيفة جدا فكريا وحتى في عزيمتها، لكن يجب معرفة اذا ما كان مضطرب عقليا فلا اجد معنى لرسالته الا هذا، الانتحار لان العالم لولا الحروب سيكون احسن !! اللقاء في البياض !!
الشباب كيموت وانتم يا اصحاب الكروش الحرام تتسابقون على الحلوة وعلى الكراسي والحقائب الوزارية اش خليتوا للشعب ما يدير غدا ستحاسبون امام الله حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
تمعن جيدا في سورة العصر.
رحم الله جميع موتى المسلمين.
حين تبنى الحياة فقط على المادة..حتما يكون الانسان ضعيفا وتوازنه مختلا..
المادة مع الروح تصنع ميزان الحياة..وذكر الله أكبر والرضى بقضاء الله وقدره يبعد الانسان عن حالة اليأس والانتحار..
الحياة جميلة وأجمل ما فيها ذكر الله، والرضى بالقليل يغنيك عن الكثير..وتذكر أخي المسلم أن الدنيا لو كانت تساوي جناح بعوضة ما سقى منها الله الكافر جرعة ماء..
تذكر ان هناك أفضل من الدنيا..هناك جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين..وكل شيء في الدنيا لا يساوي شيئا أمام نظرة إلى وجه هذا الخالق الذي يرحمنا في كل حين..فلنحيى إذن على حب الله وحب القرآن وحب الناس وحب الخير..
فموعدنا الجنة إخوتي المؤمنين..آمين.