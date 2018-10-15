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كُتّاب وآراء
حمل علم إسبانيا يجرّ مشجعا مغربيا إلى السجن
أرجأت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بأكادير، اليوم الإثنين، النظر في قضية متابعة شاب يبلغ عمره 21 سنة، ينحدر من دوار "آيت علي" في جماعة إنشادن، ضواحي اشتوكة آيت باها، إلى يوم الجمعة المقبل، بعدما جرى الاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن آيت ملول بتهمة "إهانة إحدى رموز الدولة"؛ وذلك على خلفية حمله لعلم دولة إسبانيا بمدرجات ملعب "أدرار" خلال لقاء جمع فريق حسنية أكادير بأولمبيك خريبكة الأسبوع الماضي.
وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قد أطلقوا، مباشرة بعد خبر توقيف الشاب، "هاشتاغ" بوسم "كلنا مصطفى بومزوغ"، وحملة تضامنية واسعة من أبناء المنطقة وهيئات حقوقية وسياسية وجمعوية. وطالبت تعليقات رافقت "الهاشتاغ" المذكور بإطلاق سراح الشاب، واستغربت أخرى من التهمة "الثقيلة" التي يُتابع بها.
ومن المعلقين على الخبر، رئيس جماعة إنشادن، لحسن فتح الله، الذي قال إن الشاب المُعتقل "عرفناه شابا محبا لوطنه، لم نشهد فيه أبدا أنه يحمل فكرا انفصاليا أو عدائيا، كل ما في الأمر أنه من محبي الحسنية والفرق الإسبانية".
أما لحسن أبعقيل، رئيس جمعية دوار آيت علي، الذي ينحدر منه المعتقل، فعلق على الواقعة على صدر صفحته بـ"فيسبوك"، متسائلا: "كيف يكيل العدل في بلدي بمكيالين؟ شاب مثال للشباب المحب لوطنه والمنخرط في أنشطة شبابية رياضية وفنية منفتحة ومقبلة على الحياة، يدخل للملعب غير مخفي حاملا العلم الإسباني، علم فريقه الدولي المفضل، مرتديا زي حسنية أكادير المغربية، ومؤديا ثمن التذكرة بالدرهم المغربي.. يفاجأ بضباط الأمن يسألون عنه في بيته البسيط وبقريته من أجل اعتقاله بتهمة خيانة الوطن؟".
وتعليقا على الموضوع، قال بكار السباعي، عن هيئة الدفاع عن الشاب، في تصريح لهسبريس، إن "جلسة اليوم قُدم إليها شخص حديث العهد بالسن الجنائي من أجل حبه لكرة القدم وتلويحه بعلم دولة أجنبية داخل الملعب، وقد اطلعنا على محاضر الضابطة القضائية والمتابعة المسطَّرة من طرف النيابة العامة، كما طلبنا في هيئة الدفاع بمهلة من أجل إعداد الدفاع وتمتيع مؤازرنا بالسراح المؤقت".
وكشف المحامي السباعي أن "تهمة إهانة رموز المملكة فضفاضة وفي غير محلها في هذه النازلة، حيث لا يمكن الرقي بحمل علم دولة أخرى إلى مستوى المس بسيادة الدولة، والمغرب له علاقات تاريخية واقتصادية مع الجارة إسبانيا"، مضيفا: "نلتمس أن يتم استحضار الحكمة في تسطير المتابعات وفي مسطرة ترشيد الاعتقال الاحتياطي".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (24)
اذا ان محبا لوطنه كما تدعون فبما تفسرون حمله لعلم اسبانيا. هل هو ضرب من الجنون ام طيش زائد عن اللزوم.
مشكلتنا اانا لا نتحمل المسؤولية ونبحث دائما عن مبررات. ولن نتقدم ابد هكذا
حيت ولد فرانسا
اسد علي و في الحرب نعامة
اما اهانة الوطن و رموزه مكانه بعيدا عنا
فهو الاخر لم تتم متابعته بالمغرب ...الا ان الدولة تاتي لشاب بربري من قرية نائية حمل علما اسبانيا ربما اعجابا بفريقه الأجنبي ..فتتم محاكمته بتهمة خيانة الوطن وإهانة رموز الدولة..؟!؟
انه العبث واحتقار الشباب في خرق تام للقوانين وحق حرية التعبير ...ولهذا وجب إطلاق سراح الشاب ومتابعة الاجانب الذين فعلا أهانوا الدولة ورموزهاوهم معروفون لديكم ..وكفى بالكيل بمكيالين فيما يخص حقوق الافراد...
ماهو سبب حمل العلم الاسباني؟!!
لي بغا المشاكل غدي يلقاهااا!!!
هذي قلة الترابي وقلة الوفاء للوطن !!!
لمادا تحمل علم اسبانيا او الويل. النوادي الاسبانية لها علمها الخاص ها لي فيه صليب ها لي فيه الويل لكحل ديه توسدو تغطى به و ناضل به. لكن علم دولة لا يا اخواني.
نرجو اطلاق سراحه و تبرئته المهم ارفعو اعلام النوادي من فضلكم لا اعلام الدول