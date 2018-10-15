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الرئيسية | حوادث | حمل علم إسبانيا يجرّ مشجعا مغربيا إلى السجن

حمل علم إسبانيا يجرّ مشجعا مغربيا إلى السجن

حمل علم إسبانيا يجرّ مشجعا مغربيا إلى السجن
رشيد بيجيكن
الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 17:52

أرجأت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بأكادير، اليوم الإثنين، النظر في قضية متابعة شاب يبلغ عمره 21 سنة، ينحدر من دوار "آيت علي" في جماعة إنشادن، ضواحي اشتوكة آيت باها، إلى يوم الجمعة المقبل، بعدما جرى الاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن آيت ملول بتهمة "إهانة إحدى رموز الدولة"؛ وذلك على خلفية حمله لعلم دولة إسبانيا بمدرجات ملعب "أدرار" خلال لقاء جمع فريق حسنية أكادير بأولمبيك خريبكة الأسبوع الماضي.

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قد أطلقوا، مباشرة بعد خبر توقيف الشاب، "هاشتاغ" بوسم "كلنا مصطفى بومزوغ"، وحملة تضامنية واسعة من أبناء المنطقة وهيئات حقوقية وسياسية وجمعوية. وطالبت تعليقات رافقت "الهاشتاغ" المذكور بإطلاق سراح الشاب، واستغربت أخرى من التهمة "الثقيلة" التي يُتابع بها.

ومن المعلقين على الخبر، رئيس جماعة إنشادن، لحسن فتح الله، الذي قال إن الشاب المُعتقل "عرفناه شابا محبا لوطنه، لم نشهد فيه أبدا أنه يحمل فكرا انفصاليا أو عدائيا، كل ما في الأمر أنه من محبي الحسنية والفرق الإسبانية".

أما لحسن أبعقيل، رئيس جمعية دوار آيت علي، الذي ينحدر منه المعتقل، فعلق على الواقعة على صدر صفحته بـ"فيسبوك"، متسائلا: "كيف يكيل العدل في بلدي بمكيالين؟ شاب مثال للشباب المحب لوطنه والمنخرط في أنشطة شبابية رياضية وفنية منفتحة ومقبلة على الحياة، يدخل للملعب غير مخفي حاملا العلم الإسباني، علم فريقه الدولي المفضل، مرتديا زي حسنية أكادير المغربية، ومؤديا ثمن التذكرة بالدرهم المغربي.. يفاجأ بضباط الأمن يسألون عنه في بيته البسيط وبقريته من أجل اعتقاله بتهمة خيانة الوطن؟".

وتعليقا على الموضوع، قال بكار السباعي، عن هيئة الدفاع عن الشاب، في تصريح لهسبريس، إن "جلسة اليوم قُدم إليها شخص حديث العهد بالسن الجنائي من أجل حبه لكرة القدم وتلويحه بعلم دولة أجنبية داخل الملعب، وقد اطلعنا على محاضر الضابطة القضائية والمتابعة المسطَّرة من طرف النيابة العامة، كما طلبنا في هيئة الدفاع بمهلة من أجل إعداد الدفاع وتمتيع مؤازرنا بالسراح المؤقت".

وكشف المحامي السباعي أن "تهمة إهانة رموز المملكة فضفاضة وفي غير محلها في هذه النازلة، حيث لا يمكن الرقي بحمل علم دولة أخرى إلى مستوى المس بسيادة الدولة، والمغرب له علاقات تاريخية واقتصادية مع الجارة إسبانيا"، مضيفا: "نلتمس أن يتم استحضار الحكمة في تسطير المتابعات وفي مسطرة ترشيد الاعتقال الاحتياطي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - أمين لخريبكي الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 18:05
مادامت تهمة في القانون فلندع العدالة تأخذ مجراها. لأنه بدون قانون سنعيش حياة الغاب. و حتى اذا كان شي مندس خائن تجرى محاكمته بالقانون المغربي و بذلك نشد على ايادي رجال الأمن و على القضاء المغربي
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-47
2 - كويي الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 18:06
الواقع اننا امام جيل مستهتر بقيم و رموز وطنه، لا يجب التسامح مع مثل هاته الحالات
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-50
3 - ali الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 18:07
يقول المثل. اذا اردت ان تعرف ما يفكر فيه الناس فانظر الي افعالهم وليس الي اقوالهم.

اذا ان محبا لوطنه كما تدعون فبما تفسرون حمله لعلم اسبانيا. هل هو ضرب من الجنون ام طيش زائد عن اللزوم.

مشكلتنا اانا لا نتحمل المسؤولية ونبحث دائما عن مبررات. ولن نتقدم ابد هكذا
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-36
4 - ali الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 18:07
اين كنا .واين أصبحنا .من حمل علم الامزيغ الى علم الاسبان وغدا لا ندري ربما البوليزاريو هذا ثمن الحرية الزائدة .لدار الذنب يستاهل العقوبة
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-36
5 - النعامة الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 18:08
ههه واللي شطحلهم عريان بالعالم المغربي ما كان والو
حيت ولد فرانسا
اسد علي و في الحرب نعامة
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37
6 - السالمي الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 18:09
"إهانة إحدى رموز الدولة" ما هذا الهراء يا عباد الله، يريدون تلفيق هذا الشاب التهمة ولكن لا يعرفون كيف! وهل من يحب اسبانيا مثلا ويحمل علمها مجرم؟؟ في اي دستور توجد هذه الخزعبلة ياترى؟
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35
7 - غرين دايزر الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 18:09
ايوا ها نتوما عرفتو علاش رفع علم اسبانيا حيت عيش هنا القمع و الحكرة و شنو تقولو على لي شاد مناصب و دواليب الدولة و كيحمل فيديه جواز سفر اجنبي ..كاين شي معلقين غادي تهضرو على المغرب جنة و فيه حقوق و حسن من فرنسا ...لوكان جات فرنسا و اوربا غادي تفكر بحال المخزن و العدالة المغربية لوكان المغاربة كاملين لي فاوربا يمشيو لحبس و الغريب فاللامر انه كان متظاهرة رياضية عندكم شي واحد يجبد علام البارصا و ريال راه يبقاو يسيفطوك ههه بلا الويل و الحكرة ..مهم منين تمشي عند الوكيل قولو سيفطني جطو
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3
8 - ابراهيم الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 18:10
الاحتجاج و الاضراب و ابداء الرأي حق للجميع...
اما اهانة الوطن و رموزه مكانه بعيدا عنا
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23
9 - سوسي الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 18:11
أش. نكولو.لصحروا.لي.هازين.اعلام.الانفصالين.في.جميع.الجامعات.المغربية
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19
10 - سمير سلا الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 18:12
علم اسبانية يرفرف في عدة مؤسسات ويتم رفعه عند التضاهرات المنضمة في المغرب فهل هدا مس برموز الدولة. عاى كل حال لي بغاو فيه الخدمة يلصقوا ليه موتيف. والا سكيتي تيقولوا ليك أستقلالية القصاء
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6
11 - مسلم الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 18:13
هذا الشاب اتهم بخيانۃ الوطن لحمل العلم الاسباني وماذا عن من نهبوا خيرات البلاد هذه هي الخيانۃ العظمی كفنی من القمع شاب محب لفريق اسباني حمل علم اسباني بدون قصد راها واضحۃ العمۃ
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6
12 - ايت الراصد:المهاجر الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 18:15
في ايام اجتماع قضاة العالم بمراكش والذين يمثلون تجاربهم مع العدل نجد المغرب يكيل بمكيالين حيث ان فرنسيا اهان رمزا للدولة وهو العلم المغربي حينما شد به عضوه التناسلي وهو في حالة سكر فلم تتم متابعته ؟!؟ونجد صهيونيا تعامل مع وزير الدفاع الصهيوني رفع العلم الاسرائيلي مع العلم المغربي راقصا وهو مخمور
فهو الاخر لم تتم متابعته بالمغرب ...الا ان الدولة تاتي لشاب بربري من قرية نائية حمل علما اسبانيا ربما اعجابا بفريقه الأجنبي ..فتتم محاكمته بتهمة خيانة الوطن وإهانة رموز الدولة..؟!؟
انه العبث واحتقار الشباب في خرق تام للقوانين وحق حرية التعبير ...ولهذا وجب إطلاق سراح الشاب ومتابعة الاجانب الذين فعلا أهانوا الدولة ورموزهاوهم معروفون لديكم ..وكفى بالكيل بمكيالين فيما يخص حقوق الافراد...
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13 - أمازيغي حر الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 18:18
إذا أرادت العدالة أن تحاكم كل من يحمل علم الدول الأجنبية فليحاكموا الوزراء و المسؤولين الذين هم مغاربة حاملي الجنسيات الأجنبية
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0
14 - abdelali mezzour الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 18:20
واتوما باراكا ماتريݣلو غالبية ناض يهز درابو اسلاميون. مات روح الوطنية، مات الرجولة، مات تامغربيت... بقاو غير المنافقين والخونة. انا بغيت ليه الحبس باش يتفكر بالي كاينة دولة اسسوها الرجال ماشي الرعيان.
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2
15 - souabni الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 18:24
كل واحد يحن الى اجداده واصله.فالرجل حمل علم اجنبي حنينا الى اصله.ودعاة اشباه الحقوقيون يدافعون عنه طمعا في بعض الفتاة من هذه الجهة صاحبة العلم.رحم الله ايام زمان عندما كنتم تحسبون الف حساب لكل حركة و كلمة في حق هدا الوطن الدي من خيراته وامنه هم المغاربة محسودون.
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1
16 - ياسمينة الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 18:25
انا رغم اختلافي مع السياسين والمفسدين ....لكن لن تصل بي الوقاحة أن اهين علم بلادي ووطني العزيز ....فالوطن لنا وليس للمفسدين. ..هم من يجب علبهم أن يرحلو لسن نحن ....المهم هدا الشخص يستحق العقاب لكي يكون عبرة لكل من سولت له نفسه العبت بمشاعر المغاربة ....الراية خط أحمر والوطن خط أحمر. .....ومعا لمحاربة الفساد والمفسدين. ...ما وقع بتطوان لا يشرفني كمغربية حرة وانا من شمال المملكة. ..نحن أحفاد السيدة الحرة التي قاومت الغزو الابيري بكل شجاعة. ...
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17 - Bidawi الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 18:26
نتمنى أن تتدخل السلطات الإسبانية وتمنحه الجنسية الإسبانية بعد خروجه من السجن.
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0
18 - S.O.S بلادي الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 18:26
والله العظيم لا اعرف كيف اعبر والله جد مستاء من هده الدولة كيف تتعامل مع ابنائها حسبي الله و نعم الوكيل و م العيب من رفع علم دولة اخرى؟و في هده الحالة دولة جارة تأوي العديد من العائلات المغربية انا واحد منهم.اين هي حرية التعبير ؟ الم ترفع اعلام دول اخرى غي ملاعب اسبانيا و منها العلم المغربي؟بالله عليكم يا حكارة حسبي الله ونعم الوكيل. هنا اسبانيا يرفعون اعلام كتالونيا و اقليم الباسك المطالبين بالانفصال عن أسبانيا و لا يقع شئ هدا يندرج ضمن حرية التعبير فريق برشلونة يضع على قميسه علم الإقليم و ليس الدولة و ماذا عن انفاصلي الداخل عند رفع علم بوليساريو. حسبي الله و نعم الوكيل
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19 - متابعة غاضبة جدااا الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 18:27
هذا الشاب متهور المباراة لا تخص فريق اسبانيا ولا لاعب اسباني موجود بالفرق والملعب في المغرب والتراب مغربي والمتهم مغربي !!
ماهو سبب حمل العلم الاسباني؟!!
لي بغا المشاكل غدي يلقاهااا!!!
هذي قلة الترابي وقلة الوفاء للوطن !!!
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2
20 - rachid الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 18:34
ici a Barcelona. Au CAMP NOU tu peux voir tous les drapeaux du monde et aussi le drapeau du maroc et aucun probleme
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21 - الحكرة هده الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 18:38
بالله عليكم ماذا عن من يرفع العلم الصهيوني في المغرب؟ حسبي الله ونعم الوكيل انا اعيش في إسبانيا وفي كاس العالم وضعت العلم المغربي في شرفة المنزل سكني و ماذا عن انفصالي الداخل الدين يرفعون اعلام الانفصال .حسبي الله و نعم الوكيل
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22 - باحث عن الحقيقة الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 18:45
كل المتدخلين من رئيس الجماعة ورئيس الجمعية ودفاع المعتقل الشاب وغيرهم ممن تضامنوا تحت مسمى كلنا فلان .. هؤلاء ليسوا من محبي الوطن ولا محبي رموز الوطن . هذا التساهل في هذه الامور يوقع في كوارث اخرى كبرى لا قدر الله ، والقانون واضح في هذه المخالفات والسيد المحامي لاشك انه يعلم هذا . ولذلك العقاب لكل من اهان او استهان برموز الوطن او حمل فكرا انفصاليا . وانا اقولها وافتخر بها رغما عن انف من يعارض : عاش الوطن وعاش الشعب وعاش الملك والويل لمن تطاول على هذه الثلاثة
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23 - الصحراء المغربية الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 18:47
يا اخواني اقولها و اكرر
لمادا تحمل علم اسبانيا او الويل. النوادي الاسبانية لها علمها الخاص ها لي فيه صليب ها لي فيه الويل لكحل ديه توسدو تغطى به و ناضل به. لكن علم دولة لا يا اخواني.
نرجو اطلاق سراحه و تبرئته المهم ارفعو اعلام النوادي من فضلكم لا اعلام الدول
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24 - المستقبل الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 18:48
لماذا لا تتم محاكمة الاشخاص الذين يحملون العلم المغربي في مباريات الدوري الاسباني والكلاسيكو ???????????????????????????????????????????????????????
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