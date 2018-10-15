وحدات خفر السواحل تنقذ عشرات "الحراڭة" المغاربة‎

هسبريس - متابعة

تواصل وحدات خفر السواحل المغربية التدخل لإنقاذ المرشحين للهجرة غير الشرعية عبر سواحل المملكة؛ إذ قامت صباح اليوم بمساعدة قارب كان على متنه 39 شخصا، أحدهم متوفى.

مصدر عسكري أورد أن القارب أبحر منذ أسبوع، وضل وجهته بعد عطل طال محركه الوحيد الذي لم يتمكن السائق من إصلاحه.

وقد تم على الفور نقل الناجين الـ38، وكلهم من جنسية مغربية، الذين تم العثور عليهم في حالة صحية متدهورة، إلى ميناء طنجة لتلقي العلاجات الضرورية.