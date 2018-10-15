ترويج معدات ماسّة بالأمن يورّط شابا في القنيطرة

هسبريس من الرباط

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، منتصف نهار اليوم، من توقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج معدات من شأنها المس بأمن الأشخاص والممتلكات.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن توقيف المشتبه فيه جاء بعدما عرض على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي إعلانا لبيع عصي كهربائية صاعقة، حيث أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية على العثور بحوزته على 20 جهازا من هذا النوع.

وقد تم، بحسب البلاغ ذاته، الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لا زالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتحديد مصدر هذه المعدات والكشف عن باقي المتورطين المحتملين.