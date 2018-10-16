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كُتّاب وآراء
جثة متعفنة تستنفر الشرطة في "دار الضمانة"
عُثر على جثة رجل مسن وسط منزله بحي جنان علي بمدينة وزان، أمس الاثنين، بعدما انبعثت روائح كريهة بمحيط الحي، وفق ما أفادت به مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية.
وتبعا للمصادر ذاتها، فإن الجثة، التي لم تكن تحمل أي علامة تفيد بتعرض الهالك للتعنيف، تعود إلى رجل من مواليد 1945، ينحدر من جماعة بريكشة بإقليم وزان، يرجح أن يكون قد فارق الحياة قبل أيام.
وفور إخطارها بالواقعة، انتقلت عناصر الشرطة إلى عين مكان من أجل جمع المعطيات والدلائل التي ستفيد في التحقيق، كما تم الاستماع إلى إفادات بعض أقارب الهالك.
وقد نُقلت جثة المفارق للحياة إلى مستودع الأموات من أجل إخضاعها للمعاينة الطبية لفائدة البحث الذي فتحته المصالح الأمنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقيق في أسباب وظروف الوفاة.