24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0407:3013:1816:2518:5720:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟

  1. الزفزافي يدعو إلى تخليد ذكرى "سمّاك الحسيمة" عبر رسالة من السجن (5.00)

  2. بنشماش يهزم الشيخي بفارق كبير ويفوز برئاسة مجلس المستشارين (5.00)

  3. ما تحتاجه فعلا الأحزاب السياسية المغربية (5.00)

  4. مؤشر رأس المال البشري يحذر الاقتصاد المغربي من "مستقبل أسود" (5.00)

  5. الإمبراطور والبُلبُل (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | جثة متعفنة تستنفر الشرطة في "دار الضمانة"

جثة متعفنة تستنفر الشرطة في "دار الضمانة"

جثة متعفنة تستنفر الشرطة في "دار الضمانة"
هسبريس من وزان
الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 04:29

عُثر على جثة رجل مسن وسط منزله بحي جنان علي بمدينة وزان، أمس الاثنين، بعدما انبعثت روائح كريهة بمحيط الحي، وفق ما أفادت به مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية.

وتبعا للمصادر ذاتها، فإن الجثة، التي لم تكن تحمل أي علامة تفيد بتعرض الهالك للتعنيف، تعود إلى رجل من مواليد 1945، ينحدر من جماعة بريكشة بإقليم وزان، يرجح أن يكون قد فارق الحياة قبل أيام.

وفور إخطارها بالواقعة، انتقلت عناصر الشرطة إلى عين مكان من أجل جمع المعطيات والدلائل التي ستفيد في التحقيق، كما تم الاستماع إلى إفادات بعض أقارب الهالك.

وقد نُقلت جثة المفارق للحياة إلى مستودع الأموات من أجل إخضاعها للمعاينة الطبية لفائدة البحث الذي فتحته المصالح الأمنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقيق في أسباب وظروف الوفاة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.