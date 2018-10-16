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الرئيسية | حوادث | الاتجار بالبشر يورّط مُدرسا ومستشارة بمراكش

الاتجار بالبشر يورّط مُدرسا ومستشارة بمراكش

الاتجار بالبشر يورّط مُدرسا ومستشارة بمراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 09:27

حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم 21 أكتوبر الجاري، تاريخا لجلسة التحقيق التفصيلي مع مدرس ومستشارة جماعية، تتابعهما النيابة العامة بتهمة الاتجار بالبشر.

وجاء هذا القرار في جلسة الاستنطاق، التي عقدت الاثنين، بعدما أحيلا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة إمنتانوت، لتورطهما في استدراج قاصر قصد هتك عرضها والفساد مقابل عمولات مالية وإغراءات.

وترجع تفاصيل هذه القضية إلى تحقيق فتحته عناصر الدرك الملكي لسرية تولوكلت، على إثر تلقي وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإمنتانوت شكاية من أم تتهم مستشارة جماعية بتحريض فلذة كبدها على ممارسة الجنس مع إطار تعليمي بالمقابل، مما أدى إلى وضع المستشارة الجماعية تحت المراقبة إلى أن تم اعتقالها، السبت الماضي، رفقة المدرس، بتهمة القوادة والتحريض على البغاء والفساد.

وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لإمنتانوت قد أحالت، الأحد الماضي، المستشارة الجماعية والمدرس على الفرقة القضائية التابعة للدرك الملكي بشيشاوة، لتعميق البحث معهما بشأن المنسوب إليهما، وقد أحيلا بعد ذلك على النيابة العامة باستئنافية مراكش، التي أمرت بتمديد الحراسة النظرية لهما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - wood الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 10:00
كثرة المصطلحات كالإتجار بالبشر و غيرها دون فائدة تذكر هدفها التضليل لا غير ، فالفساد و التحريض على الفساد و الوساطة من أجل الفساد هي جرائم قديمة قدم التاريخ و لا علاقة لها بما يسمى الإتجار بالبشر ، فتتحقق هذه الجريمة فقط عندما يكون الشخص فاقدا للحرية أو محتجزا و يتم بيعه او تسخيره بالإكراه لشخص أخر . فالسياحة الجنسية التي يعتمدها المخزن بشكل مقنع على شكل فنادق و منتجعات و ملاهي ليلية و تخضع لمراقبة بوليسية مشددة حيت تمارس جمبع أنواع الرذيلة هي أقرب الى الإتجار بالبشر منها لشيء أخر . فيبدو أن هذه الانشطة المقيتة كالسجائر و الخمور و اليناصيب و القمار و الحانات و الدعارة و الوساطة لا يسمح لبيعها أو ممارستها الا برخصة من المخزن يمنحها للمقربين !!!
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18
2 - nani الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 10:14
الاستاذ الذى من المفترض ان يكون مربيا للاجيال ومصلحا لها نجده يشجعها على البغاء لا غرا ض مادية فهذا يدل على طغيان عىلعى القيم بالنسبة لاصحاب القلوب المتلهفة على العادة
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7
3 - حيران الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 10:24
صدق رسول الله صل الله عليه وسلم حين قال بشر الزاني بخراب بيته ولو بعد حين ماهذا الذي نسمع كل يوم اللهم استرنا فوق الأرض ويوم العرض عليك
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