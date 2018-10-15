التحقيق في قضية "تخريب مقر الشرطة" بمكناس

هسبريس من الرباط

مَثُل عدد من المتهمين في قضية "تخريب مقر الشرطة" بحي البساتين، صباح الاثنين، أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمكناس، على خلفية الأحداث الخطيرة التي اندلعت نهاية شهر شتنبر عقب وفاة جانح، هدد رجال الأمن ومعهم مواطنون بواسطة ساطور.

المتهمون، ومن بينهم شقيق الجانح الذي سقط برصاص الأمن، يتابعون بتهم جنائية خطيرة، تتعلق بتخريب ممتلكات عمومية، واستعمال العنف ضد موظفين عموميين، وإهانتهم أثناء أدائهم مهامهم، وتناول مواد مخدرة، ووضع متاريس في الطريق العام، ومحاولة تهريب مجرم من الاعتقال، بالإضافة إلى تهمة السرقة بالعنف وتحت التهديد.

وكان حي بوكرعة الشعبي قد شهد، نهاية شتنبر الماضي، مواجهة بين عناصر الأمن وشخص من ذوي السوابق العدلية، كان موضوع مذكرة بحث وطنية، رفض الخضوع لرجال الأمن، قبل أن يواجههم بساطور من الحجم الكبير، مما دفع رجل أمن إلى إطلاق رصاصة تحذيرية، ثم رصاصة ثانية شلت حركته، قبل أن يفارق الحياة في مستشفى محمد الخامس الإقليمي.