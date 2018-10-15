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الرئيسية | حوادث | التحقيق في قضية "تخريب مقر الشرطة" بمكناس

التحقيق في قضية "تخريب مقر الشرطة" بمكناس

التحقيق في قضية "تخريب مقر الشرطة" بمكناس
هسبريس من الرباط
الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 22:10

مَثُل عدد من المتهمين في قضية "تخريب مقر الشرطة" بحي البساتين، صباح الاثنين، أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمكناس، على خلفية الأحداث الخطيرة التي اندلعت نهاية شهر شتنبر عقب وفاة جانح، هدد رجال الأمن ومعهم مواطنون بواسطة ساطور.

المتهمون، ومن بينهم شقيق الجانح الذي سقط برصاص الأمن، يتابعون بتهم جنائية خطيرة، تتعلق بتخريب ممتلكات عمومية، واستعمال العنف ضد موظفين عموميين، وإهانتهم أثناء أدائهم مهامهم، وتناول مواد مخدرة، ووضع متاريس في الطريق العام، ومحاولة تهريب مجرم من الاعتقال، بالإضافة إلى تهمة السرقة بالعنف وتحت التهديد.

وكان حي بوكرعة الشعبي قد شهد، نهاية شتنبر الماضي، مواجهة بين عناصر الأمن وشخص من ذوي السوابق العدلية، كان موضوع مذكرة بحث وطنية، رفض الخضوع لرجال الأمن، قبل أن يواجههم بساطور من الحجم الكبير، مما دفع رجل أمن إلى إطلاق رصاصة تحذيرية، ثم رصاصة ثانية شلت حركته، قبل أن يفارق الحياة في مستشفى محمد الخامس الإقليمي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - محبوب الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 22:26
الهاجم يموت شرعا
الرصاص للمجرمين ﻻنهم يقتلون اوﻻدنا بالسموم
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9
2 - الحـــ عبد الله ـــاج الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 22:49
يتابعون بتهم جنائية خطيرة، تتعلق
تخريب ممتلكات عمومية
استعمال العنف ضد موظفين عموميين
إهانة موظفين أثناء أدائهم مهامهم
تناول مواد مخدرة
وضع متاريس في الطريق العام
محاولة تهريب مجرم من الاعتقال
بالإضافة إلى تهمة السرقة بالعنف وتحت التهديد...

30 سنة قليل فيهوم !
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5
3 - من فاس و الرصاص الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 22:52
الرصاص هو الحل للصدر او الرأس... للاسف رجال الامن ليس لهم تدريب ماف في استعمال المسدسات.... الا ان المجرم يحسن استعمال السلاح الابيض و لن يرحم لا مواطن ولا رحل امن. لانه تفرعن و اصبح غول امام صمت القضاء او فساده
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4
4 - maghrebimohajer الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 23:07
الرصاص هو الحل الوحيد لمثل هذه النفايات البشرية
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1
5 - حيران الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 23:07
يجب أن يحكم عليهم بأقصى العقوبات لكي يكونوا عبرة لكل من يرعب المواطنين ويتعدى عليهم وان تحفظ كرامة وهيبة رجال الأمن لكي لا تعم الفوضى
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