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كُتّاب وآراء
شكايات في ملفّيْن تجرّ "مول الكاسكيطة" للسجن
قرّر قاضي التحقيق، مساء الاثنين، بالمحكمة الابتدائية بسطات إيداع محمد السكاكي، المعروف بـ"مول الكاسكيطة"، سجن علي مومن على ذمة الاعتقال الاحتياطي.
وتمت متابعة "مول الكاسكيطة" في ملفّين من قبل النيابة العامة المختصة، بتهم تتعلق بالوشاية الكاذبة، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة، وإهانة هيئة منظمة، والتحريض على ارتكاب جنحة، وإهانة موظفين عموميين أثناء القيام بوظائفهم، مع تحديد يوم 22 من أكتوبر الجاري للاستنطاق التفصيلي بخصوص الملف الثاني.
وأفادت مصادر هسبريس أن النيابة العامة المختصة بابتدائية سطات تابعت، الاثنين، "مول الكاسكيطة"، في حالة سراح بخصوص الملف الأول، المتعلق بالسكر العلني البيّن والفساد، بعدما عرض على النيابة العامة من قبل الضابطة القضائية رفقة ثلاثة أشخاص، ضمنهم فتاة، وتحديد جلسة 19 من الشهر الجاري للحضور.
وأضافت المصادر ذاتها أن "مول الكاسكيطة" بعد إيقافه رفقة ثلاثة أشخاص، من بينهم فتاة، بتهمة السكر وإحداث الفوضى بجانب الحرم الجامعي، بعد اتصالات من قبل ممثلي مؤسسات جامعية وبعض الطلبة، في ملفّ أوّل، وجد نفسه أمام تهم جديدة بناء على بعض الشكايات في ملفّ ثان.
جدير بالإشارة أن النيابة العامة كانت قد أمرت بوضع "مول الكاسكيطة"، يوم الجمعة الماضي، تحت الحراسة النظرية رفقة فتاة وشخصين آخرين، بعدما تم إيقافهم قرب جامعة الحسن الأول على متن سيارة، وهم في حالة سكر بيّن، مع حجز عدد مهم من قنينات الجعّة والنبيذ.