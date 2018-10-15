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الرئيسية | حوادث | شكايات في ملفّيْن تجرّ "مول الكاسكيطة" للسجن

شكايات في ملفّيْن تجرّ "مول الكاسكيطة" للسجن

شكايات في ملفّيْن تجرّ "مول الكاسكيطة" للسجن
إبراهيم الحافظون من سطات
الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 23:15

قرّر قاضي التحقيق، مساء الاثنين، بالمحكمة الابتدائية بسطات إيداع محمد السكاكي، المعروف بـ"مول الكاسكيطة"، سجن علي مومن على ذمة الاعتقال الاحتياطي.

وتمت متابعة "مول الكاسكيطة" في ملفّين من قبل النيابة العامة المختصة، بتهم تتعلق بالوشاية الكاذبة، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة، وإهانة هيئة منظمة، والتحريض على ارتكاب جنحة، وإهانة موظفين عموميين أثناء القيام بوظائفهم، مع تحديد يوم 22 من أكتوبر الجاري للاستنطاق التفصيلي بخصوص الملف الثاني.

وأفادت مصادر هسبريس أن النيابة العامة المختصة بابتدائية سطات تابعت، الاثنين، "مول الكاسكيطة"، في حالة سراح بخصوص الملف الأول، المتعلق بالسكر العلني البيّن والفساد، بعدما عرض على النيابة العامة من قبل الضابطة القضائية رفقة ثلاثة أشخاص، ضمنهم فتاة، وتحديد جلسة 19 من الشهر الجاري للحضور.

وأضافت المصادر ذاتها أن "مول الكاسكيطة" بعد إيقافه رفقة ثلاثة أشخاص، من بينهم فتاة، بتهمة السكر وإحداث الفوضى بجانب الحرم الجامعي، بعد اتصالات من قبل ممثلي مؤسسات جامعية وبعض الطلبة، في ملفّ أوّل، وجد نفسه أمام تهم جديدة بناء على بعض الشكايات في ملفّ ثان.

جدير بالإشارة أن النيابة العامة كانت قد أمرت بوضع "مول الكاسكيطة"، يوم الجمعة الماضي، تحت الحراسة النظرية رفقة فتاة وشخصين آخرين، بعدما تم إيقافهم قرب جامعة الحسن الأول على متن سيارة، وهم في حالة سكر بيّن، مع حجز عدد مهم من قنينات الجعّة والنبيذ.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - simo soussi الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 00:08
فاقد الشيء لا يعطيه .. و هاد مول الطربوش محيح فالفايسبوك و اليوتوب تكول ماعرت شنو . و هو غير كيجمع فدراهم الادسنس . النفاق الاجتماعي .
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0
2 - شعرة معاوية الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 00:20
هكذا هم الهواة يقومون بأشياء جميلة ، لكنهم يخلطونها بأشياء مجرمة . لايعرفون أن التلميح قد يوصل الرسالة دون المباشرة ، وهذا مايجعلهم أمام المساءلة لايستطيعون المراوغة .
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-10
3 - جمال الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 00:33
الله يطلق سراحوا ، قليل هم الرجال أمثاله، وما أحوجنا إليهم
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1
4 - Nabil الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 00:37
Le régime marocain différent des autres régime Arab...le régime marocain utilise le system de justice comme moyen de silencer ces opposants
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-3
5 - مندهشة مما يحصل الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 00:42
لآ حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم...بنادم عا غادي صايg بلا فران لآ ضمير لآ هم يحزنون
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5
6 - ربيعة الرباطية الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 00:48
كلنا نعرف كيف يمكن تلفيق التهم بسهولة واحترافية يعجز حتى إبليس عن مضاهاتها. أطلقو سراح الرجل لانه بريء وما هذه الملفات الملفقة إلا محاولات بائسة ويائسة لاخراص صوت الحق. لقد بلغ السيل الزبى..... أرجو النشر يا هسبريس
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7 - مجرد رأي الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 01:08
لاحول ولا قوة الا بالله بحال هاذ المهجرين والفوضاوىىن هم الذين يستحقون التجنيد باش يترباو مزيان اما السجن قلا يستفيدون منه شيئا حيث انه مثل فندق مريح جداً حيث ياكلون وينامون ويخرجون منه مفتولي العضلات
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