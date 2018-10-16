قطار يقتل شابا في ممر غير محروس بمكناس

رشيد الكويرتي من فاس

فارق الحياة، مساء الاثنين، بمستشفى محمد الخامس بمكناس، شاب عشريني متأثرا بإصاباته البليغة الناجمة عن حادث دهس بقطار تعرض له بممر غير محروس موجود بمقطع السكة الحديدية الكائن بحي برج مولاي عمر بمكناس.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الشاب كان يهم بقطع ممر بالسكة الحديدية قبل أن يفاجأ بالقطار يدهسه بسبب عدم انتباهه إليه.

وكانت عناصر الوقاية المدنية قد نقلت، على عجل، الضحية إلى المستشفى، حيث فارق الحياة داخل غرفة الإنعاش لحظات قليلة من إدخاله إليها.

هذا، وفتحت مصالح أمن مكناس تحقيقا في ملابسات وقوع هذا الحادث.