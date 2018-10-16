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جرحى في انقلاب عربات قطار بين الرباط والقنيطرة
الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 11:33
انقلبت عربات قطار، اليوم الثلاثاء، ضمن النفوذ الترابي لجماعة سيدي أبي القنادل؛ المتواجدة بين مدينتي الرباط والقنيطرة.
المركبة المتحركة من العاصمة خرجت عن مسارها لأسباب تبقى مجهولة، حتى الآن، ما تسبب في خسائر مادية وإصابات بشرية متفاوتة الخطورة.