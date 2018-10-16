24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:04
|07:30
|13:18
|16:25
|18:57
|20:11
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- المغرب يطلق مشروعا لتقليص فاتورة الطاقة الكهربائية بالأحياء الجامعية
- أوجار: لا إصلاح دون ارتقاء القضاء .. ورقمنة المحاكم تدعم الشفافية
- مغربي يمثل المعاقين في مؤتمر السياحة ببروكسيل
- البـرلــمـانـيـون وغـريـّـبة
- سربة نسائية بسيدي قاسم
الزفزافي يدعو إلى تخليد ذكرى "سمّاك الحسيمة" عبر رسالة من السجن (5.00)
بنشماش يهزم الشيخي بفارق كبير ويفوز برئاسة مجلس المستشارين (5.00)
شبكة تنتقد "تأخر" تقرير وفيات الخُدّج .. ومسؤول يحتمي بالقضاء (5.00)
جماهير الرجاء تجذب العائلات بـ"شجّع فرقتك ومَا تخسّرش هضْرتك" (5.00)
- النواب المغاربة يدينون استهداف البرلمان بعد حملة "الحلوى الملكية" - (232)
- بنكيران: العدالة والتنمية هدية من الله إلى المغاربة - (103)
- مواجهة المغرب والجزائر .. نزاع الصحراء وبداية "الحرب بالوكالة" - (89)
- الحكومة تعكف على عرض جديد لتجاوز "بلوكاج" الحوار الاجتماعي - (86)
- سي.إن.إن: السعودية تستعد للاعتراف بمقتل خاشقجي - (75)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
قتلى وجرحى في انقلاب قطار ضواحي سلا .. جهود الإنقاذ مستمرّة
قال مصدر خاص بهسبريس إن حادث انقلاب عربات من قطار في جماعة "بوقنادل"، اليوم الثلاثاء، قد أدى إلى سقوط قتلى وعشرات المصابين.
وأضاف المصدر نفسه، غير راغب في كشف هويته لعدم تخويله حق الحديث إلى الصحافة، أن الحصيلة الأولية محددة في "4 قتلى وما يعادل 30 من الجرحى".
جهود الإنقاذ تبقى مستمرّة من طرف عناصر الوقاية المدنية بغية تمكين المصابين من الإسعافات اللازمة، كما تحركت الضابطة القضائية لفتح تحقيق في ما جرى.
جدير بالذكر أن القطار المتعرض للحادث كان قد انطلق من مدينة الرباط، لكن عربات منه انقلبت وأخرى زاغت عن السكة على مستوى جماعة "سيدي أبي القنادل"؛ المتاخمة لمدينة سلا.