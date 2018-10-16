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الرئيسية | حوادث | قتلى وجرحى في انقلاب قطار ضواحي سلا .. جهود الإنقاذ مستمرّة

قتلى وجرحى في انقلاب قطار ضواحي سلا .. جهود الإنقاذ مستمرّة

قتلى وجرحى في انقلاب قطار ضواحي سلا .. جهود الإنقاذ مستمرّة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 11:52

قال مصدر خاص بهسبريس إن حادث انقلاب عربات من قطار في جماعة "بوقنادل"، اليوم الثلاثاء، قد أدى إلى سقوط قتلى وعشرات المصابين.

وأضاف المصدر نفسه، غير راغب في كشف هويته لعدم تخويله حق الحديث إلى الصحافة، أن الحصيلة الأولية محددة في "4 قتلى وما يعادل 30 من الجرحى".

جهود الإنقاذ تبقى مستمرّة من طرف عناصر الوقاية المدنية بغية تمكين المصابين من الإسعافات اللازمة، كما تحركت الضابطة القضائية لفتح تحقيق في ما جرى.

جدير بالذكر أن القطار المتعرض للحادث كان قد انطلق من مدينة الرباط، لكن عربات منه انقلبت وأخرى زاغت عن السكة على مستوى جماعة "سيدي أبي القنادل"؛ المتاخمة لمدينة سلا.

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