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الرئيسية | حوادث | الملك يوجه جرحى "قطار بوقنادل" إلى مشفى الجيش

الملك يوجه جرحى "قطار بوقنادل" إلى مشفى الجيش

الملك يوجه جرحى "قطار بوقنادل" إلى مشفى الجيش
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 12:52

على خلفية الحادث المفجع لانحراف قطار يربط بين الرباط والقنيطرة، وانقلاب بعض عرباته، وما خلفه من قتلى وجرحى، أمر الملك محمد السادس بتمكين المصابين من العلاج اللازم بالمستشفى العسكري في العاصمة.

ووفق بلاغ للديوان الملكي فقد أعطى الملك تعليماته لكل من وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، فور وقوع الحادث، من أجل الانتقال إلى مكان الحادث، والإشراف على جهود التدخل اللازمة.

المصدر نفسه كشف أن الملك محمد السادس يشاطر أسر الضحايا آلامها في هذا المصاب الجلل، وزاد: "تخفيفا لما ألم بها من رزء فادح، قرر الملك التكفل شخصيا بلوازم دفن الضحايا، ومآتم عزائهم".

وأضاف البلاغ أن الملك أعرب لأسر الضحايا عن تعازيه الحارة ومواساته الصادقة، ودعواته إلى الله بأن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وشدد الديوان الملكي على أن تحقيقا قد جرى فتحه من أجل تحديد الأسباب والحيثيات المتعلقة بهذا الحادث الأليم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - الفيلسوف الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 13:05
هادشي كلشي مزيان و لكن واش المكتب الوطني للسكك الحديدية ما غاديش يصرف تعويضات للعائلات الضحايا و كذالك للجرحى و المعطوبين و لا داكشي فيه عزائنا واحد
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32
2 - مستغرب الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 13:06
أين هو فتح تحقيق في ما وقع. هذه الحوادث كانت متوقعة بسبب دما هو ملاحظ من تهاون هذا المكتب.
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18
3 - mohamed الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 13:10
لاحولة ولاقوة إلا بالله وكيف نعمل مع القطار فائق السرعة
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14
4 - حسين عمري الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 13:13
حتى الانتقال لمكان الحادث..تم بعد اتصال الملك..ونقل المصابين الى المستشفى بعد تدخل الملك..واين رئيس الحكومة ووزراءه..مادام الملك من يقوم بكل شيئ فلماذا كل هذه المسرحية. ؟؟؟؟؟؟
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37
5 - maroc الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 13:13
اللهم ارحم الموتا ورزق أهلهم الصبر واشفي المصابين في هاد الحادة وحفض بلدنا وبلاد المسلمين من كل مكروه
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12
6 - لمياء حمومي الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 13:13
اللهم ارحم الضحايا واغفر لهم، وعجل بشفاء الجرحى والمصابين. وبعد، ان الاهمال هو السبب الرئيسي وراء هذه الحادثة. وانا شاهدة على ذلك. فقد كنت على متن القطار الذي سبقه.. و في نفس المكان كان سينقلب بنا لولا لطف المولى عز وجل. لدرجة ان الركاب الذين كانوا بجوار النوافذ ارتطمت رؤوسهم بالزجاج واحسوا كأنهم فوق السكة الحديدية، وعندما وصل القطار الى محطة القنيطرة تم معاينته بشكل سريع وانطلق..لكنهم لم يعاينوا المكان الذي كنا سنقلب فيه فكانت النتيجة انقلابالقطار الذي تلاه في نفس المكان مخلفا هذا الكم من لمنكوبيين..
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23
7 - ابو سفيان الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 13:15
تغمدهم الله برحمته وجعلهم من اهل الجنة
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10
8 - أبو ليلى المهلهل الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 13:17
دائمآ إنتظار التوجيهات الملكية من أجل التحرك لعين المكان، لماذا لا تتحرك حكومة خدام الدولة العاجزة والفاشلة من تقاء نفسها؟؟
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16
9 - حنتي في قلبي الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 13:18
ايماننا بقدر خيره وشره هو ما يصبرنا و يساعدنا على اجتياز المصائب والمحن.
ان لله وان اليه راجعون .
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5
10 - adil الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 13:19
نثمن وقوف ملك البلاد مع الاسر المكلومة الى ماغيرذلك كما امر بفتح تحقيق في الحادث نرجوا ان يامر بمعاقبة كل مسؤول تسبب في هذا الحادث لان قطاع النقل السككي اصبح يعيش مجموعة من الاختلالات منها التاخر في مواعيد الانطلاق والوصول إذ أصبح هذا الامر من مسلمات إذ لا تخلو اي رحلة من التاخر
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5
11 - amin sidi الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 13:20
سلام.
وزيز التجهيز والنقل اللوجيستيك والماء والصابون ؟
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4
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