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الرئيسية | حوادث | موظف شرطة يسوق "سيارة سكارَى" في الرباط

موظف شرطة يسوق "سيارة سكارَى" في الرباط

موظف شرطة يسوق "سيارة سكارَى" في الرباط
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 15:14

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر الدائرة الثامنة للشرطة بولاية أمن الرباط أودعت تحت تدبير الحراسة النظرية خمسة أشخاص، بينهم فتاتان وموظف شرطة برتبة حارس أمن، بعد ضبطهم في حالة سكر علني بين والسياقة في وضعية غير ملائمة.

وأوضحت بلاغ للمديرية أن "دورية لشرطة النجدة أوقفت الأشخاص الخمسة، ومن بينهم فتاة قاصر تبلغ من العمر 16 سنة، وذلك بعدما كانوا على متن سيارة خاصة يسوقها الشرطي وهم تحت تأثير حالة السكر".

المصدر أشار إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهم لبحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تم الاحتفاظ بالفتاة القاصر تحت تدبير المراقبة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - فضولية الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 15:38
المغرب ضربو ألله...حتى وآحد ما شاد الطريق نيشان
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28
2 - حيران الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 15:44
لك الله أيتها الأسرة المغربية 16 سنة في حالة سكر علني أي عند الانتهاء من مذاكرتها ستدخل إلى البيت وهي سكرانةبهذا المعنى ماعسانا نقول لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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19
3 - BOUYAOMAR الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 15:46
fonctionnaire de Police ,un exemple ;je crois qu'il va retourner au chômage bien fait pour lui

bou ya omar
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4 - Mouatene الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 15:53
si le conducteur était du grad officier ou commissaire aulieu du pauvre gardien de paix les choses vont changer
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7
5 - حانة متنقلة الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 16:41
الله إدير تاويل الخير . أخبار تدمي القلب ،فتاتين في عمر 16 سنة في حالة سكر وشرطي يقود السيارة .
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