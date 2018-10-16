موظف شرطة يسوق "سيارة سكارَى" في الرباط

هسبريس من الرباط

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر الدائرة الثامنة للشرطة بولاية أمن الرباط أودعت تحت تدبير الحراسة النظرية خمسة أشخاص، بينهم فتاتان وموظف شرطة برتبة حارس أمن، بعد ضبطهم في حالة سكر علني بين والسياقة في وضعية غير ملائمة.

وأوضحت بلاغ للمديرية أن "دورية لشرطة النجدة أوقفت الأشخاص الخمسة، ومن بينهم فتاة قاصر تبلغ من العمر 16 سنة، وذلك بعدما كانوا على متن سيارة خاصة يسوقها الشرطي وهم تحت تأثير حالة السكر".

المصدر أشار إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهم لبحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تم الاحتفاظ بالفتاة القاصر تحت تدبير المراقبة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية.