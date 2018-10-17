ابتدائية ميسور تطوي ملف "نشطاء أوطاط الحاج"‎

هسبريس من مكناس

قضت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية في ميسور في حق 7 نشطاء من دائرة أوطاط الحاج، توبعوا على خلفية الاحتجاجات التي شاركوا فيها شهر يناير الماضي، بالحبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية.

وحسب مصادر هسبريس فإن المحكمة طوت ملف "نشطاء الحراك"، وحكمت عليهم بالحبس شهرا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.

وكانت النيابة العامة بابتدائية ميسور قررت، شهر يناير الماضي، تحريك المتابعة في حق 7 نشطاء، من بينهم مستشارون جماعيون، عقب مشاركتهم في الاحتجاجات التي اندلعت بمنطقة أوطاط الحاج، للمطالبة بتحسين جودة الخدمات الطبية بالمستشفى المحلي "بن ادريس الميسوري"، وتجهيزه بالمعدات الطبية اللازمة، قبل أن تقرر المحكمة متابعتهم في حالة سراح.