24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0507:3113:1816:2418:5520:10
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟

  1. شبكة تنتقد "تأخر" تقرير وفيات الخُدّج .. ومسؤول يحتمي بالقضاء (5.00)

  2. البنك الدولي يحتفي باقتحام مائة شاب مغربي سوق العمل في ألمانيا (5.00)

  3. إقصائيات كأس إفريقيا .. "أسود الأطلس" يتعادلون في جزر القمر (5.00)

  4. دماء شباب مغاربة تتضامن مع جرحى قطار بوقنادل (5.00)

  5. مكملات "أوميغا-3" تحد من أعراض اضطرابات القلق (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | ابتدائية ميسور تطوي ملف "نشطاء أوطاط الحاج"‎

ابتدائية ميسور تطوي ملف "نشطاء أوطاط الحاج"‎

ابتدائية ميسور تطوي ملف "نشطاء أوطاط الحاج"‎
هسبريس من مكناس
الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 07:27

قضت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية في ميسور في حق 7 نشطاء من دائرة أوطاط الحاج، توبعوا على خلفية الاحتجاجات التي شاركوا فيها شهر يناير الماضي، بالحبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية.

وحسب مصادر هسبريس فإن المحكمة طوت ملف "نشطاء الحراك"، وحكمت عليهم بالحبس شهرا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.

وكانت النيابة العامة بابتدائية ميسور قررت، شهر يناير الماضي، تحريك المتابعة في حق 7 نشطاء، من بينهم مستشارون جماعيون، عقب مشاركتهم في الاحتجاجات التي اندلعت بمنطقة أوطاط الحاج، للمطالبة بتحسين جودة الخدمات الطبية بالمستشفى المحلي "بن ادريس الميسوري"، وتجهيزه بالمعدات الطبية اللازمة، قبل أن تقرر المحكمة متابعتهم في حالة سراح.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.