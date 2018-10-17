أمن مراكش يوقف متورطا في الاغتصاب والسرقة

إبراهيم مغراوي

أوقفت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، الثلاثاء، شخصا يشتبه في ارتكابه أعمال السرقة بالعنف والاغتصاب المقرون بالسرقة.

وقالت مصادر أمنية لهسبريس إن الأبحاث والتحريات الميدانية المدعومة بخبرات تقنية مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه، الذي كان يتخذ من سيارة لنقل البضائع غطاءً لنشاطه الجرمي حيث كان يختار ضحاياه بعناية، وكلهن من العنصر النسوي، قبل أن يستدرجهن إلى الخلاء ثم يقوم بسلبهن ممتلكاتهن تحت التهديد بالسلاح الأبيض المقرون بالعنف.

وأوردت المصادر نفسها أن الموقوف تم عرضه على ضحاياه اللواتي تعرفن عليه بسهولة، بمن فيهن الضحية التي عرضها للاغتصاب المقرون بالسرقة، مضيفة أنه اعترف تلقائيا بالمنسوب إليه.

وقد تم الاحتفاظ به رهن تدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، في أفق تقديمه أمام العدالة فور انتهاء البحث معه.