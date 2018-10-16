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الرئيسية | حوادث | جثث ودماء وأشلاء.. هذه تفاصيل فاجعة انقلاب قطار ببوقنادل

جثث ودماء وأشلاء.. هذه تفاصيل فاجعة انقلاب قطار ببوقنادل

جثث ودماء وأشلاء.. هذه تفاصيل فاجعة انقلاب قطار ببوقنادل
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 15:44

كشفت مصادر طبية لجريدة هسبريس الإلكترونية أن مستشفى مولاي عبد الله بمدينة سلا استقبل أكثر من 100 مصاب منذ وقوع حادث انقلاب قطار ببوقنادل، فيما نقل مصابون آخرون على وجه السرعة إلى المستشفى العسكري بالرباط. وقال مصدر مسؤول إن عدد ضحايا انقلاب قطار بوقنادل بلغ سبعة قتلى، وحوالي 126 مصابا.

وأضافت المصادر ذاتها أن "مستشفى مولاي عبد الله بسلا استقبل صبيحة اليوم خمس جثث لضحايا حادثة القطار، فيما بلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج حوالي 100 شخص"، مشيرة إلى أن "مستشفى بوقنادل استقبل بدوره 26 مصابا قدمت لهم الإسعافات الأولية".

وعن تفاصيل الواقعة، قال أحد ضحايا الحادث، في تصريح لجريدة هسبريس، إنه امتطى القطار في حدود الساعة العاشرة صباحا من محطة سلا المدينة، وبعد مرور عشر دقائق (حوالي الساعة 10:11) بدأت عربات القطار تحدث أصواتا غريبة قبل أن تقذف بالركاب إلى الخارج، مضيفا: "لقد كانت الدماء في كل مكان، ولم أستطع تذكر ما حدث بعد ذلك".

وقال ناجٍ يخضع لفحوصات طبية داخل مستشفى مولاي عبد الله: "ركبت القطار من محطة أكدال، كان كل شيء على ما يرام حتى اقتربنا من قنطرة بو قناديل لنتفاجأ بخروج القطار من مساره الطبيعي وارتطامه بأحد الأسوار"، مردفا: "لقد كان المشهد فظيعا حيث الدماء وجثث بعض الركاب منتشرة في الأرجاء، كما أن صيحات بعض النساء زادت من هول المشهد".

وزاد: "لقد كانت الرحلة عادية، كان هناك طلبة وأطفال ونساء لا نعرف مصيرهم وما إذا كانوا من بين الضحايا، لقد تحول كل شيء إلى دمار وأشلاء".

وإلى حدود اللحظة، مازالت عشرات العائلات تنتظر أخبارا عن ذويها، وقد غصت قاعة الاستقبال بمستشفى مولاي عبد الله بعدد من أقرباء المصابين الذين توافدوا على جناح المستعجلات.

وكانت جريدة هسبريس الإلكترونية عاينت توافد عدد من كبار الضباط العسكريين والأمنيين إلى منطقة بوقنادل التابعة ترابيا لمدينة سلا، على إثر انقلاب القطار الذي كان قادما من مدينة الرباط متوجها إلى مدينة القنيطرة، والذي خلف، حسب مصادر أولية، ستة قتلى، من بينهم سائق القطار.

وفي أول تعليق له على حادث انقلاب قطار اليوم الثلاثاء نواحي بوقنادل، كشف محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، الذي انتقل إلى مكان الواقعة، آخر تفاصيل الحادث المؤلم.

وقال لخليع: "هذا الحادث المفجع وقع على الساعة العاشرة وعشر دقائق، ويهم القطار الرابط بين مدينة الدار البيضاء والقنيطرة، الحصيلة شبه النهائية هي 6 وفيات و86 جريحا، 7 منهم في حالة حرجة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (46)

1 - سبع عيون الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 15:57
اللهم ارحمهم ورزق أهلهم الصبر ،تعازى الحار لجميع عائلة الضحايا
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124
2 - ADNANE الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 15:58
رحم الله الموتى و الله يهدي هاد ناس اللي قايمين ب هاد المكتب د سكك الحديدية .
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88
3 - simo الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 16:00
سياسة التعليم والتزوير في الديبلومات والشهادات الجامعية وتوظيف أطر وتقنيين بدون كفاءات بدأت تعطي نتائجها السلبية على القطاعات الحيوية في البلاد في مجالات النقل والإتصال والطب والتعليم والبنية التحتية من قناطر وطرق...زيادة على اللامبالات... والآتي أسوء وكارثي.
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60
4 - nada الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 16:00
لا حول ولا قوة الا بالله ! oncf oncf !
no comment!
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40
5 - أبو هيام الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 16:01
اللهم ارحم الضحايا واشف المصابين يارب،فقطارات الخليع كتخلع.
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54
6 - مغربي الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 16:03
شي تيكول 20قتيل شي تيكول 6 معرفنا شكون نتيقو .الله يرحمهم ويجعل مثواهم الجنة
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23
7 - ام ندى والبنون الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 16:03
انا لله وانا اليه راجعون..رحم الله الموتى واسكنهم فسيح جناته ورزق اهلهم الصبر..
في بلد يحترم مسؤولوه الشعب تتم استقالة الوزراء المكلفون فورا ! اتساءل واش هاد oncf معندهاش فلوس باش تبدل ديك لافيراي ؟؟؟؟ المداخيل بالملايين وهوما نفس العربات من عهد الاستعمار ؟
واش بنادم رخيص عندكم ؟ بااااااااز..... الله المستعان..الله المستعان
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31
8 - Soufiane الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 16:04
مافهمتش فين باغين توصلوا بهاد البلاد السكك من عهد فرنسا مزال لدابا وباغين تزيدو tgv . دبا دوك ناس مساكن اش دنبهوم يمشيو ضخايا وجرحى ِِ
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14
9 - abonne الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 16:04
le gouvenoument devra anoncer 3jours de deuil minum de solidarite avec les victime Allah yssabar aljamii
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20
10 - ضرورة تكوين المتطوعين الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 16:07
الطبع المغربي ولله الحمد .مجبول على تقديم الدعم في مثل هذه الحالة .لكن مشكل التدخل لإنقاذ الضحايا له قواعد وأسس .حالة عدم احترامها عن طريق الجهل بها .يجعل التدخل والمساعة يفاقم الضرر احياناً . ...
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29
11 - salah الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 16:07
نعم أنا مع مساعدة الجرحى لكن لماذا الأمن تدخل لأن هناك أصحاب الشر وذوي القلوب والإيمان ضعيف سوف يقومون بسرقة الجرحى وكذا الأمتعة هناك من نيته صادقة وهناك من يستغل فاجعة مجرد رأي
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47
12 - تران الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 16:08
بدل تجديد القطارات وتطوير السكك يقوم المكتب بفتح حوانيت ومطاعم وتجارة في المحطات وكانه شركة للبيع والشراء وليس للنقل.وزايدينها الحكام بفرض tgv لي خاصو سكة جد متطورة.قطارات كالصناديق عندما تتحرك ,اما الطواليط فشبه حفرة.
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21
13 - محمد طنجة الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 16:10
كثيرا ما وقعت الحوادث وتعرض الناس للسرقة والنهب ممن يدعي الإنقاذ...كما أن هذا الأمر يتطلب تكوينا خاصا في طرق الإنقاذ كي لايتسببوا في القتل...ولذلك المطلوب ترك رجال الوقاية ان يقوموا بعملهم في مثل هذه الحوادث دون تشويش...فقد تكون هناك إصابات بليغة خصوصا على مستوى العمود أو الرأس وبمجرد عملية تحريك غير مبنية على تكوين يكون المصاب...
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9
14 - عبدو الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 16:11
الله يرحم المتوفين ويشفي الآخرين
صاحب الفديو يقول على أن الأمن تعامل معهم بشكل غير لائق وهم من ساعدوا المصابين
يا أخي لازم من الأمن أن ينظم عملية الإنقاذ والا ستقع الفوضى ونهب ممتلكات المصابين
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8
15 - الخليل الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 16:12
ياك ما العامل البشري هو السبب !!؟؟؟
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7
16 - مواطن من الشقيقة الجزائر الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 16:13
فاجعة كبرى اصابت اهالينا بالمغرب اللهم ارحم موتانا وادخلهم الفردوس الاعلى وارزق دويهم الصبر والسلوان العين تدمع والقلب يتوجع ولا نقول الا ما يرضي ربنا انا لله وانا اليه راجعون
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32
17 - أم آدم من الإمارات الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 16:14
لاحول ولا قوة إلا بالله
إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمهم ويغفر لهم ويصبر أهلهم على فراقهم
ويشفي المصابين يارب العالمين
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12
18 - بسيط الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 16:14
إن لله وإنا إليه راجعون. لا تعليق !
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7
19 - عبد الرحيم من ألمانيا الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 16:14
اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واسكنهم فسيح جناتك وارزق أهلهم الصبر والسلوان يا أرحم الراحمين. آمين. دابا أخوتي هاذ "البوراق" اللي لسقات لينا فرنسا صحة منين غادي يدوز إلى حالة السكك الحديدية ما قادراش على قطار عادي... الله يلطف بينا و صافي. لك الله يا وطني
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4
20 - افران الاطلس المتوسط الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 16:14
اللهم ارحم الضحايا . لا حول ولا قوة الا بالله . ان لله وان اليه راجعون . ا صلا قاطرة موجودة منذ فترة اتسائل هل اشترية قديمة تلك الزمن ! ناهيك عن السكك الحديدية بدون حراسة ولامقابلات منتظمة
a l'origine les locomotives date depuis longtemps je me demande s’il n’était acheter d'occasion à l'époque Conforme aux règles
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5
21 - سعد الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 16:14
اللهم ارحم اخواننا وشافي مرضانا في هدا الحادت المفجع
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5
22 - عبد الرحيم من ألمانيا الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 16:14
اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واسكنهم فسيح جناتك وارزق أهلهم الصبر والسلوان يا أرحم الراحمين. آمين. دابا أخوتي هاذ "البوراق" اللي لسقات لينا فرنسا صحة منين غادي يدوز إلى حالة السكك الحديدية ما قادراش على قطار عادي... الله يلطف بينا و صافي. لك الله يا وطني
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0
23 - موطن من سموكن الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 16:15
بعد الرحمة على ضحايا حديث القطار يجيب على مسؤلي هدا القطاع تقديم استقالتهم وعلى راسهم وزير النقل
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4
24 - Hassan Temara الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 16:16
رحم الله الموتى وشافى المصابين ونطلب الله ان ينجينا من الكوارث والمحن... وقد حان الوقت لتدخل جميع عربات القطار في كافة البلاد إلى مراقبة صارمة ميكانيكيا ومهربائيا وضبط مكيفات الهواء و الخطوط السككية والاعتناء بجميع العاملين في القطاع حتى يشتغل الجميع في راحة ويكون العطاء أكبر..
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5
25 - نزهة الغرباوية الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 16:17
قدر الله و ما شاء فعل انا لله و انا اليه راجعون
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3
26 - saad الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 16:18
نتمنى الا يكون هذا الحادث المؤلم ناتجا عن عمل تخريبي ....لان هناك من يضع الاحجار وسط السكة لينحرف القطار و هذا رأيناه اكثرة من مرة . رحم الله الضحايا و الهم ذويهم الصبر و السلوان
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3
27 - مواطنة الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 16:20
انا لله وانا اليه راجعون. الله يرحم المتوفين و الله يرزق دويهم الصبر و يارب تشافي المصابين.حادث مؤلم جدا .يا ربي السﻻمة.
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2
28 - بشرى الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 16:20
جات الوقاية صاف بعدو خليهم اخدمو واش كتعرفو الاسعافات الاوليه ؟خاص كيفية التدخلات للانقاذ درتو جوقة الناس غي جاي تفرج وكتصور عاونهم بالنظام والتساع معاونين بالفوضى والهرج والهمج كيهدرو فرحانين ماكين احساس ولا وعي
الله يرحم الاموات وصبر حبابهم وشفي كل مصاب وسخر ليهم الرحمة وااااالحكومه والمسؤولين متبهدلوش النااس مع المستشفيات بارك علينا من هاد الدل لي عيشتونا فيه ومعندكمش الحق الله ياخذ فيكم الحق
مفروض على الحكومه تكلف بيهم وبجميع مصاريف العلاج والدوا و التعويضات. وخاص تحقيق على كل اهمال وتقصير يعاقب عليه اشد العقاب خصوصا المسؤولين الكبار
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7
29 - كل شيء بمشئته الله الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 16:20
اسأل الله ان يرحمهم برحمته الواسعة وان يرزق اهلهم الصبر والسلوان وانا لله وإنا اليه راجعون
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5
30 - au commentaire 3 الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 16:22
تعليق 3,,شعب مريض ؤمكلخ ؤمحساد,,,,لي خدام عندو شهادة مزورة,لي سايك سيارة فارهة شفار,لي ساكن فيلا رشيوي,لي كالس فمقهي شومور,,,,,,,اجاب حادثة القطار لتزوير,,,,هي حتى حوادث القطارات لي كتوقع فاوروبا ؤامريكا السائقون عندهم شواهد مزورة,,,
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1
31 - يوسف الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 16:22
أسأل أن يرحم كل من توفي في هذا الحادث الذي تلقيناه ببالغ الأسى والحزن وأن يرزق دويهم الصبر والسلوان وأن يشافي جميع المصابين
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1
32 - MOHAMMED MEKNOUNI الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 16:22
قال بنكيران: العــــــدالة والتنمية هـــــــبة عطاه الله المغاربة.
الآن وهذه اللحظة المأساوية لضحايا القطار .
لقد عودتنا التجربة ورغم المآسي التي تعرض لها المغاربة ومنذ 2011 ، عدم مسؤولية الحكومة .
والسؤال : من سيقدم إستقالته ؟
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33 - ادريس المغربي الغيور على بلده الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 16:24
فاجعة او انقلاب القطار ببوقنادل يتحمل مسؤوليتها محمد لخليع مدير السكة الحديدية .
لان جميع السكك اكل الدهر عليها و شرب كلها قديمة و متهالكة , و لهذا نطلب من المسؤولين ان يتم ابعاد لخليع عن تسيير السكة الحديدية .
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34 - شي واحد الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 16:25
اللهم ارحم كل الموتى وشافي يامشافي كل الجرحى اما الحادثة فهي يمكن ان تقع في أي بلد من هذا العالم فلا داعي أن نصطاد في الماء العكر
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2
35 - Adilusa الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 16:27
أرجو أن لا يكون القطع الحديدية المثبتة للسكة قد سرقت من قبل بائعي الخردة كما حدث في فاس منذ سنوات...
رحم الله الضحايا..
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2
36 - Abdel الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 16:29
الله يرحمهم ولكن المشكل في الناس يتجمعوا بزاف ميخليوش حتى الوقاية المدنية تخدم اصاحبي حيدوا من الطريق فوقاش غادي توعاو
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2
37 - كمال الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 16:29
صدمني خبر فاجعة إنقلاب القطار ضواحي مدينة الرباط و وفاة العديد من المواطنين و جرح المئات.
أتقدم بالتعازي للأُسر المكلومة بأن يرزقهم الصبر و السلوان و ان يجعل موتاهم مع الشهداء، و أن يشافي الجرحى و إنَّا لله و إنَّا إليه راجعون.
بعد مشاهدتي لبعض الفيديوهات أُحمِّل المكتب الوطني للسكة الحديدة المسؤولية الكاملة عن الحادث لانه كما يبدوا جلِيًّا ان الصيانة كانت غائبة عن السكة الحديدية أو عن القطار لان هذا الأخير إنحرف عن مساره دون ان يعترض طريقه عارض.
نطلب من المكتب الوطني للسكة أن يُصدر للشعب وثائق تثبت أخر تاريخ لصيانة السكة الحديدة و القطار.
كمال المنصوري
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-1
38 - Sky fall الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 16:30
اولا تعازينا الحارة لأهل الضحايا.
السي الخليع، استقالة ديالك ضرورة ملحة. في اي بلاد كايوقع مشكل، المسؤول عن داك القطاع كايستقال، لانه بحالا اعتراف انه ماشي قد المسؤولية، و الخطأ كاتحمل فيه نسبة كبيرة كيفما كان، حيت نتا هو الامر و الناهي فديك المؤسسة.
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39 - هاااام جدا الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 16:33
هدا النوع من القطارات كان المفروض ان يربط فاس بالدار البيضاء لكن ظهرت فيه عيوب تقنية في الهيكل واحتفظ به بين الدار البيضاء والقنيطرة من اشتراه ومن المسؤول عن هده الصفقة المشبوهة نطالب بالتحقيق واقالت الخليع
المحااااااسبة للخليع
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40 - بوقنادل الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 16:33
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ان لله وان اليه راجعون الله يرحمهم جميعا و الله يصبر عائلتهم.
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41 - الصحراء إسعاف الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 16:33
الله يرحم الموتى ويشافي المرضى....أنا اللي تانكول هو أن الحادث عادي وممكن يوقع فأي مكان في العالم...وأي لحظة...وبالتالي يجب توعية الجميع بطرق الإسعاف والإغاثة...وتكون دروس ومحاضرات فا لأسعافات الأولية فجميع المؤسسات التعليمة وتكون إجبارية كثر من التجنيد...لإن من لا يعرف كيف يسعف ممكن يقتل بتدخل الخاطئ ديالو..فالوقت اللي هو كان باغي الخير....ونكرر خاص توعية إجبارية حتى بالمحيط ديال السكك..والكل يعرف بأنه محيط مكهرب..وبالتالي ممكن تسلم وتهرب من النافذة...وتمشي للضو....خاصنا توعية حقيقية...ونتمنى توصل الرسالة
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42 - عكاشة أبو حفصــــــــــــة٠ الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 16:34
الرحمة والمغفرة للموتى .
الصبر والسلوان للاهل والاقارب .
والشفاء العاحل للجرحى ...
انا لله وانا اليه راجعون ..






-عكاشة أبو حفصــــــــــــة٠
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0
43 - ليس استثناء الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 16:35
رحم الله الموتى وصبر ذويهم وعجل الشفاء للمصابين انه ولي ذلك والقادر عليه.
رغم فداحة الخسائر تبقى حوادث القطارات من الامور العادية في زمننا بل اخطر حوادث القطارات وقعت في دول كالهند مصر وكدا في دول رائدة عالميا كالمانيا واسبانيا .
ولا ادري ما السبب الذي يجعل بعض المعلقين يجعلون من الامر وكانه استثناء مغربي .
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44 - سعد المغربي الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 16:39
لله ما أعطى ولله ما أخد تعازينا الحارة للأسر المعلومة ونطلب الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته أن لله وأن إليه راجعون
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45 - rachid الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 16:40
Si se passe ça dans un Etat de l Europe. Le gouvernement annoncera 3 joures de deuil et l ouverture d une enquete pour punir les responsables et la demission des hauts responsables de chemin de fer. Tres triste pour ce traget.
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46 - Nabil الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 16:40
Les interimes ont vu le jour aux USA et Europe suite à une demande du marché de travail car les companies et sociétés ne trouvaient pas qui bosser pour des remplacements et autres ou augmentation de la production et c’etait aux interimes de trouver les employés, et l’interime pour son service gagnait le double de ce que gagne l’intermiare.Au Maroc des PDG et ministres ont démissionné ou sont partis à la retraite et ont créés , sous le nom de leurs conjoints ou membre de leurs familles , leurs interimes et ont fait du travail temporaire la norme dans tous les secteurs comme si le Maroc manquait de main d’oeuvre.Le résultat : la précarité des employés, des accidents catastrophiques et une qualité de service pourrite.
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