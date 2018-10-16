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كُتّاب وآراء
جثث ودماء وأشلاء.. هذه تفاصيل فاجعة انقلاب قطار ببوقنادل
كشفت مصادر طبية لجريدة هسبريس الإلكترونية أن مستشفى مولاي عبد الله بمدينة سلا استقبل أكثر من 100 مصاب منذ وقوع حادث انقلاب قطار ببوقنادل، فيما نقل مصابون آخرون على وجه السرعة إلى المستشفى العسكري بالرباط. وقال مصدر مسؤول إن عدد ضحايا انقلاب قطار بوقنادل بلغ سبعة قتلى، وحوالي 126 مصابا.
وأضافت المصادر ذاتها أن "مستشفى مولاي عبد الله بسلا استقبل صبيحة اليوم خمس جثث لضحايا حادثة القطار، فيما بلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج حوالي 100 شخص"، مشيرة إلى أن "مستشفى بوقنادل استقبل بدوره 26 مصابا قدمت لهم الإسعافات الأولية".
وعن تفاصيل الواقعة، قال أحد ضحايا الحادث، في تصريح لجريدة هسبريس، إنه امتطى القطار في حدود الساعة العاشرة صباحا من محطة سلا المدينة، وبعد مرور عشر دقائق (حوالي الساعة 10:11) بدأت عربات القطار تحدث أصواتا غريبة قبل أن تقذف بالركاب إلى الخارج، مضيفا: "لقد كانت الدماء في كل مكان، ولم أستطع تذكر ما حدث بعد ذلك".
وقال ناجٍ يخضع لفحوصات طبية داخل مستشفى مولاي عبد الله: "ركبت القطار من محطة أكدال، كان كل شيء على ما يرام حتى اقتربنا من قنطرة بو قناديل لنتفاجأ بخروج القطار من مساره الطبيعي وارتطامه بأحد الأسوار"، مردفا: "لقد كان المشهد فظيعا حيث الدماء وجثث بعض الركاب منتشرة في الأرجاء، كما أن صيحات بعض النساء زادت من هول المشهد".
وزاد: "لقد كانت الرحلة عادية، كان هناك طلبة وأطفال ونساء لا نعرف مصيرهم وما إذا كانوا من بين الضحايا، لقد تحول كل شيء إلى دمار وأشلاء".
وإلى حدود اللحظة، مازالت عشرات العائلات تنتظر أخبارا عن ذويها، وقد غصت قاعة الاستقبال بمستشفى مولاي عبد الله بعدد من أقرباء المصابين الذين توافدوا على جناح المستعجلات.
وكانت جريدة هسبريس الإلكترونية عاينت توافد عدد من كبار الضباط العسكريين والأمنيين إلى منطقة بوقنادل التابعة ترابيا لمدينة سلا، على إثر انقلاب القطار الذي كان قادما من مدينة الرباط متوجها إلى مدينة القنيطرة، والذي خلف، حسب مصادر أولية، ستة قتلى، من بينهم سائق القطار.
وفي أول تعليق له على حادث انقلاب قطار اليوم الثلاثاء نواحي بوقنادل، كشف محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، الذي انتقل إلى مكان الواقعة، آخر تفاصيل الحادث المؤلم.
وقال لخليع: "هذا الحادث المفجع وقع على الساعة العاشرة وعشر دقائق، ويهم القطار الرابط بين مدينة الدار البيضاء والقنيطرة، الحصيلة شبه النهائية هي 6 وفيات و86 جريحا، 7 منهم في حالة حرجة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (46)
no comment!
في بلد يحترم مسؤولوه الشعب تتم استقالة الوزراء المكلفون فورا ! اتساءل واش هاد oncf معندهاش فلوس باش تبدل ديك لافيراي ؟؟؟؟ المداخيل بالملايين وهوما نفس العربات من عهد الاستعمار ؟
واش بنادم رخيص عندكم ؟ بااااااااز..... الله المستعان..الله المستعان
صاحب الفديو يقول على أن الأمن تعامل معهم بشكل غير لائق وهم من ساعدوا المصابين
يا أخي لازم من الأمن أن ينظم عملية الإنقاذ والا ستقع الفوضى ونهب ممتلكات المصابين
إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمهم ويغفر لهم ويصبر أهلهم على فراقهم
ويشفي المصابين يارب العالمين
a l'origine les locomotives date depuis longtemps je me demande s’il n’était acheter d'occasion à l'époque Conforme aux règles
الله يرحم الاموات وصبر حبابهم وشفي كل مصاب وسخر ليهم الرحمة وااااالحكومه والمسؤولين متبهدلوش النااس مع المستشفيات بارك علينا من هاد الدل لي عيشتونا فيه ومعندكمش الحق الله ياخذ فيكم الحق
مفروض على الحكومه تكلف بيهم وبجميع مصاريف العلاج والدوا و التعويضات. وخاص تحقيق على كل اهمال وتقصير يعاقب عليه اشد العقاب خصوصا المسؤولين الكبار
الآن وهذه اللحظة المأساوية لضحايا القطار .
لقد عودتنا التجربة ورغم المآسي التي تعرض لها المغاربة ومنذ 2011 ، عدم مسؤولية الحكومة .
والسؤال : من سيقدم إستقالته ؟
لان جميع السكك اكل الدهر عليها و شرب كلها قديمة و متهالكة , و لهذا نطلب من المسؤولين ان يتم ابعاد لخليع عن تسيير السكة الحديدية .
رحم الله الضحايا..
أتقدم بالتعازي للأُسر المكلومة بأن يرزقهم الصبر و السلوان و ان يجعل موتاهم مع الشهداء، و أن يشافي الجرحى و إنَّا لله و إنَّا إليه راجعون.
بعد مشاهدتي لبعض الفيديوهات أُحمِّل المكتب الوطني للسكة الحديدة المسؤولية الكاملة عن الحادث لانه كما يبدوا جلِيًّا ان الصيانة كانت غائبة عن السكة الحديدية أو عن القطار لان هذا الأخير إنحرف عن مساره دون ان يعترض طريقه عارض.
نطلب من المكتب الوطني للسكة أن يُصدر للشعب وثائق تثبت أخر تاريخ لصيانة السكة الحديدة و القطار.
كمال المنصوري
السي الخليع، استقالة ديالك ضرورة ملحة. في اي بلاد كايوقع مشكل، المسؤول عن داك القطاع كايستقال، لانه بحالا اعتراف انه ماشي قد المسؤولية، و الخطأ كاتحمل فيه نسبة كبيرة كيفما كان، حيت نتا هو الامر و الناهي فديك المؤسسة.
المحااااااسبة للخليع
الصبر والسلوان للاهل والاقارب .
والشفاء العاحل للجرحى ...
انا لله وانا اليه راجعون ..
-عكاشة أبو حفصــــــــــــة٠
رغم فداحة الخسائر تبقى حوادث القطارات من الامور العادية في زمننا بل اخطر حوادث القطارات وقعت في دول كالهند مصر وكدا في دول رائدة عالميا كالمانيا واسبانيا .
ولا ادري ما السبب الذي يجعل بعض المعلقين يجعلون من الامر وكانه استثناء مغربي .